Guerre en Ukraine :"Non à la guerre, on vous ment ici" : une journaliste interrompt le journal télévisé russe

"Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici". Voici ce qu'on peut lire sur la pancarte de la journaliste qui a débarqué, lundi soir, derrière la présentatrice du journal télévisé russe de la chaîne la plus puissante du pays. La vidéo de la scène, inédite, fait le tour des réseaux sociaux du monde entier. La journaliste, employée de la chaîne, a immédiatement été arrêtée par les autorités russes, qui contrôlent très strictement l'information sur la guerre en Ukraine. Elle risque 15 ans de prison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On vous ment, ici. Les Russes sont contre la guerre"

La scène s'est déroulée pendant le principal journal du soir de la plus puissante chaîne télévisée du pays, Pervy Kanal, baptisé "Vremia" ("Le temps"), un rendez-vous suivi par des millions de Russes depuis l'époque soviétique. Alors que la célèbre présentatrice Ekaterina Andreïeva est en train de parler, Marina Ovsiannikova surgit derrière elle avec une pancarte sur laquelle on peut lire "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici. Les Russes sont contre la guerre". Sur sa pancarte, elle a aussi dessiné le drapeau de l'Ukraine et celui de la Russie.

Imperturbable, la présentatrice continue de parler quelques secondes pendant que la protestataire scande "arrêtez la guerre", puis la chaîne coupe la séquence et diffuse un reportage sur les hôpitaux.

Une information russe ultra contrôlée

Il faut savoir que pour tenter de contrôler toute information au sujet du conflit, les autorités russes ont bloqué la plupart des médias encore indépendants, ainsi que les principaux réseaux sociaux, comme Twitter et Facebook. Résultat, la plupart des Russes n'ont accès qu'à la version délivrée par le gouvernement et par les médias contrôlés par le Kremlin. Ils parlent tous de la guerre en Ukraine comme une "opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" l'Ukraine et à empêcher un "génocide".

La manifestante risque 15 ans de prison

"Une enquête interne est en train d'être menée" sur cet "incident", a déclaré la chaîne de télé après la séquence. Selon l'agence de presse Tass, la jeune femme pourrait être poursuivie pour avoir "discrédité l'utilisation des forces armées russes". Le pouvoir russe a récemment fait voter plusieurs lois, qui prévoient de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour la diffusion de ce que les autorités considèrent comme de "fausses informations" sur l'armée. La simple utilisation du mot "guerre" par des médias ou des particuliers pour décrire l'intervention russe en Ukraine est passible de poursuites.

La manifestante dit sa "honte" d'avoir participé à la propagande du Kremlin

Dans une vidéo enregistrée avant son intervention sur le plateau du JT et publiée par l'ONG de défense des droits des manifestants OVD-Info, Marina Ovsiannikova explique que son père étant ukrainien et sa mère russe, elle n'arrive pas à voir les deux pays comme ennemis. "Malheureusement, j'ai travaillé pour Pervy Kanal ces dernières années, faisant de la propagande pour le Kremlin. J'en ai très honte aujourd'hui", dit-elle. "J'ai honte d'avoir permis que des mensonges soient diffusés à la télévision, honte d'avoir permis que le peuple russe soit 'zombifié'", ajoute-t-elle.