Guerre en Ukraine : "On attend la contre-offensive", raconte cet Ukrainien dans les Pyrénées-Orientales

Volodymyr Chvets vit en France depuis 25 ans. En 2016, cet Ukrainien s'installe au Soler pour ouvrir une salle de sport. "Depuis le début de la guerre il y a plus d'un an, j'ai pris l'habitude de regarder mon téléphone chaque matin quand je me lève. Les parents de mon épouse se trouvent toujours près de Kiev. Elle les appelle chaque matin pour savoir comment s'est passé la nuit." Lundi, des attaques russes ont surpris les habitants de Kiev en pleine journée.

Mardi matin, la Russie a été visée à son tour par une attaque de drones, qui a causé des dégâts mineurs. Mais la contre-offensive ukrainienne, annoncée depuis plusieurs mois, se fait attendre. "Nous savons que ça ne se fera pas en quelques jours, mais il faut que ce soit le plus tôt possible", déclare Volodymyr Chvets.