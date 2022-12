Guerre en Ukraine : "On s'habitue à tout", confie l'ex-tennisman de la Villa Primrose Sergiy Stakhovsky

C'était le 26 février, deux jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine . Le joueur de tennis Sergiy Stakhovsky*,* retraité depuis quelques semaines, annonçait rejoindre la réserve ukrainienne pour participer à l'effort de guerre dans son pays natal. Avant de retourner se battre ce 8 décembre, l'ancien licencié de la Villa Primrose à Bordeaux a accordé un entretien à France Bleu Gironde.

"A l'époque, je croyais que c'était la bonne chose à faire. Et je le crois toujours aujourd'hui, parce que je n'ai qu'un seul pays et que je veux qu'il reste comme il est", explique Sergiy Stakhovsky. "Ce que les Russes font en Ukraine n'a rien à voir avec le fait d'essayer de changer un gouvernement. C'est une guerre d'extinction. Ils essaient de détruire la mentalité ukrainienne, l'histoire, le patrimoine ukrainien. Et nous ne pouvons pas les laisser faire."

Lorsqu'il a pris les armes en février, il a "eu peur, au début. Mais l'être humain s'habitue à tout : les bombardements, les tirs ...". Ce père de trois enfants, "toujours en vie", raconte avoir "du mal à décrire ce que c'est de voir une famille perdre son enfant, ou un enfant perdre sa famille. Ce n'était pas des soldats, mais des civils".

Un dernier match à Bordeaux

Aujourd'hui âgé de 36 ans, Sergiy Stakhovsky a tout de même fait un aller-retour en France récemment. Il a ainsi pu disputer son dernier match à la Villa Primrose le 26 novembre, en championnat de France par équipes en pro A. S'il s'est incliné (5-1) contre Arras, l'ancien 31e mondial en garde un souvenir ému : "J'ai ressenti un peu de tristesse, parce que ça marquait la fin de quelque chose. J'ai joué à Primrose pendant 12 ans. Le club avait préparé une petite présentation pour moi, devant les membres du club, en disant que ça allait être mon dernier match ... C'était très agréable", se souvient-il.

Mais la guerre a mis un coup d'arrêt à la pratique du tennis de celui qui avait vaincu Roger Federer à Wimbledon en 2013. "Malheureusement, j'ai dû arrêter. Dans un monde normal, j'aurais continué à jouer. Peut-être que j'aurais disputé quelques matchs hors compétition par exemple ...", explique-t-il, ajoutant avoir fini par "accepter de ne plus jouer plus au tennis au quotidien".