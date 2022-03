Guerre en Ukraine : parti du Territoire de Belfort, un convoi humanitaire est arrivé en Pologne

Après un long voyage, d'environ 1400 kilomètres, les bénévoles de l'association «Maïdan sans frontière» sont arrivés à Varsovie dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils sont partis de Chaux (Territoire de Belfort), leurs deux mini bus remplis de vivres pour venir en aide aux Ukrainiens, arrivés en nombre dans les pays frontaliers.

Le président de l'association, Eric Rio, était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. Il nous décrie la situation sur place.

Qu'est-ce qu'il se passe autour de vous depuis votre arrivée à Varsovie ?

Alors, c'est une effervescence indescriptible. Il y a des personnes qui arrivent en train, en bus, vers la frontière ukrainienne, soit directement, soit indirectement. Il y a un point de regroupement à la gare de Varsovie, les gens sont perdus en quête d'information. Ils souhaitent pour la plupart repartir en Europe, chez des connaissances. Lorsque les gens sont véritablement désorientés, on essaye de trouver des solutions. Nous avons effectivement récupéré pour l'instant quatre personnes réfugiées qui ont tout perdu à Kharkiv. Et ce matin, on vient de l'apprendre, on va de nouveau retourner chercher deux personnes qui souhaitent aller en France.

Qu'est ce que vous avez dans vos minibus et comment est-ce que vous allez les décharger?

Nous avons déjà déchargé cette nuit jusqu'à 3 heures du matin avec les volontaires. Il y avait effectivement priorité sur les couches pour bébés, mais aussi denrées consommables immédiatement, des sardines, du pâté... Donc, tout ça a été déchargé cette nuit. Nous avions également amené quelques couvertures, et tout le monde s'est très rapidement servi. Ils avaient besoin de reprendre des forces.

Votre épouse Valentina est partie en Ukraine, son pays, juste avant le début du conflit, pour aller voir son petit fils qui vient de naître. Est-ce que vous avez pu retrouver Valentina ? Et votre fils est en Ukraine lui aussi. Est ce que vous avez eu de ses nouvelles?

Oui hier soir, et bien sûr c'était un grand moment d'émotion. Elle nous nous attendait. . Et puis avec effectivement, les réfugiés qui étaient avec elle. Et j'ai effectivement pu prendre des nouvelles de mon fils, qui a pu mettre sa famille en sécurité. Il est parti comme volontaire, pour aider ses compatriotes.