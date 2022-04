Guerre en Ukraine : pas de trêve en vue pour la pâque orthodoxe

La guerre entrera dimanche dans son troisième mois. Les appels à la trêve à l'occasion de pâque en terre orthodoxe semblent rester lettre morte. Moscou a annoncé vendredi viser le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass. Le point sur la situation ce samedi.

Moscou a annoncé vendredi que l'un des objectifs de l'armée russe reste "d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine". La zone continue à être bombardée. Dans ces conditions, les appels à la trêve à l'occasion du week-end pascal en terre orthodoxe semblent rester lettre morte, notamment à Marioupol, en raison d'un persistant dialogue de sourds entre Kiev et Moscou. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, doit se rendre mardi à Moscou pour y rencontrer Vladimir Poutine. Il espère ramener la paix en Ukraine. Antonio Guterres aura également une réunion de travail et un déjeuner avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il rencontrera aussi jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'essentiel

Une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis le port ukrainien de Marioupol est prévue ce samedi. Marioupol continue de résister, selon Kiev

Moscou a annoncé vendredi viser le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass

Pour la première fois, la Russie a reconnu des pertes sur son croiseur Moskva, navire-amiral de la flotte de la mer Noire qui a coulé le 14 avril

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se rendra mardi à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine

La situation sur le front militaire

Au 59e jour de conflit, le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir "libéré", résiste encore aux forces russes, affirme Kiev. Samedi matin, la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. a indiqué qu'une nouvelle tentative d'évacuation de civils depuis le port ukrainien en grande partie contrôlé par l'armée russe, est prévue dans la journée. "Aujourd'hui, nous essayons à nouveau d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées", a indiqué la responsable sur Facebook, en précisant que les civils avaient commencer à se rassembler près d'un centre commercial de la ville et espéraient pouvoir commencer à évacuer vers 12h00 heure locale.

Les combattants ukrainiens "tiennent bon" dans l'usine Azovstal où sont également retranchés des civils, a rétorqué Kiev vendredi. Le président Poutine a ordonné de faire le siège, sans assaut, de cet immense complexe métallurgique. Moscou vise le "contrôle total" du Donbass et du sud. Pour Moscou, cela permettra de peser sur des infrastructures vitales de l'économie ukrainienne, les ports de la Mer Noire à travers lesquels se font les livraisons de produits agricoles, métallurgiques. Selon un haut responsable militaire russe, le général Roustam Minnekaïev, "Le contrôle du sud de l'Ukraine, c'est également un couloir vers la Transdniestrie, où on observe également des cas d'oppression de la population russophone", a-t-il ajouté.

Dialogue de sourds entre Kiev et Moscou

Les autorités ukrainiennes, qui ont obtenu ces derniers jours une aide en armements plus substantielle des Occidentaux, continuent d'assurer qu'elle peuvent repousser l'armée russe hors de leur sol. Mais elles réclament aussi une trêve pascale. Une proposition immédiatement rejetée par Moscou. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a accusé, vendredi soir, la Russie d'avoir "apporté la mort en Ukraine", tout en ajoutant : "La mort n'a aucune chance de gagner sur la vie, tout chrétien le sait".

L'ONU a répertorié vendredi une série d'actions des militaires russes "pouvant relever de crimes de guerre", et la société américaine Maxar Technologies a diffusé des images satellite révélant, selon elle, "l'existence d'un deuxième cimetière qui s'est étendu au cours du dernier mois", situé à Vynohradne, à une douzaine de kilomètres de Marioupol. Un premier ensemble de possibles fosses communes avait été récemment mis au jour à Manhush (ouest de Marioupol).

Ukraine : la carte de la guerre dans l'est du pays (au 22 avril à 20h) © Visactu

L'UE demande des corridors humanitaires

Le président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les Etats membres de l'UE, a demandé vendredi à Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique, de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l'occasion de la Pâque orthodoxe Ce port stratégique du sud-est en grande partie détruit par plusieurs semaines de bombardements, et presque intégralement sous contrôle russe. Pour sa part, l'Eglise orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou a proposé d'organiser une procession pascale vers la ville assiégée de Marioupol afin d'en évacuer des civils et militaires blessés.

Un conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch, a promis vendredi soir une "contre-attaque" à "101%" pour reconquérir Marioupol dès que l'état-major le décidera, selon la presse ukrainienne. C'est que "le succès de l'offensive russe dans le sud dépend du sort de Marioupol", comme l'a confié un peu plus tôt le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko.

Dans ces conditions, il faudra sans doute s'attendre à un conflit appelé à durer. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié vendredi de "réaliste" la possibilité que la guerre en Ukraine dure jusqu'à la fin de l'année 2023 en raison de la détermination de la Russie à poursuivre son offensive "épouvantable". Et Washington a invité vendredi 40 pays alliés à se retrouver en Allemagne mardi prochain pour discuter des besoins sécuritaires à long terme de l'Ukraine.