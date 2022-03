Guerre en Ukraine : Pédiatres Du Monde appelle aux dons pour aider la Moldavie qui accueille les réfugiés

La Moldavie, ancienne république soviétique, de 33 846 kilomètres carrés et de 2,6 millions d'habitants, est enclavée entre la Roumanie et l'Ukraine. C'est aussi le pays le pauvre d'Europe. Pourtant, depuis le début de la guerre en Ukraine, des milliers de personnes, surtout des femmes et des enfants, y transitent, soit pour s'y réfugier, soit pour poursuivre ensuite l'exil plus à l'ouest.

Autant dire que les besoins sont importants. L'association Pédiatres Du Monde a donc choisi d'envoyer de l'argent à l'association moldave Ave Copiii (enfant, en moldave), avec laquelle Pédiatres Du Monde travaille depuis 26 ans. Ensuite Ave Copiii achète sur place en fonction des besoins. La pédiatre meylanaise Sophie Orion est responsable de la Moldavie, pour Pédiatres Du Monde. Elle est souvent allée dans ce pays, au départ pour faire de l'humanitaire, puis pour assurer des cycles de formation pour le personnel médical moldave.

Elle a l'habitude de travailler avec Ave Copiii dont elle connait la probité. Elle est certaine que l'argent envoyé sera bien employé. "Mariana Ianachevici, qui dirige cette ONG, a déjà acheté un millier de bouteilles d'eau. Il faut aussi du lait pour les enfants, des produits d'hygiène et quelques médicaments."

On le sait, les premières victimes de la guerre sont toujours les femmes et les enfants, ce qui touche particulièrement le Docteur Orion. "Parfois certains enfants voyagent seuls, sans leur famille. Il y a aussi les femmes qui ont accouché sur la route de l'exil. L'enfant n'a pas encore pu être déclaré officiellement à l'état civil. Cela pose des tracasseries administratives que l'ONG s'emploie aussi à résoudre. Je suis frappée par la dignité de ces personnes, qui ne se résignent pas."

Pour l'instant, la situation sanitaire en Moldavie est correcte. "Il y a des pédiatres moldaves qui sont là, des psychologues aussi. Mais nous l'avons dit plusieurs fois à Mariana. Si elle a besoin de nous, Pédiatres Du Monde enverra des médecins sur place."

