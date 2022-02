Guerre en Ukraine : "Personne n'avait prévu que Poutine puisse aller aussi loin" dit Cédric Perrin

72h après le début de la guerre menée par les Russes en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a annoncé mobiliser la force de dissuasion nucléaire. Analyse de ce tournant dans le conflit avec Cédric Perrin, sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort.

Cinquième jour du conflit russo-ukrainien et début des pourparlers. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la "force de dissuasion" nucléaire, provoquant un tollé international. Depuis dimanche, l'offensive russe se concentre sur la deuxième ville du pays, Karkhiv, dans le nord ouest de l'Ukraine. Pour en parler, Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, vice-président de la commission défense au Sénat et membre de la délégation française à l'assemblée parlementaire de l'Otan, était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard.

France Bleu Belfort Montbéliard : Depuis cette menace du nucléaire, brandie par Poutine, l'invasion de l'Ukraine a-t-elle pris une autre tournure?

Cédric Perrin : Je crois que personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, et c'est bien le problème. Personne n'avait prévu qu'il puisse aller aussi loin dans les procédés qu'il a mis en place en Ukraine. Hier, il a fait une annonce effectivement sur la mise en alerte de sa force de dissuasion. Je pense fondamentalement que c'est le vocabulaire de la dissuasion. C'est l'objectif même de la dissuasion : montrer qu'on est puissant, mais que surtout, on ne l'utilisera pas. La difficulté aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où il est capable d'aller. Poutine, c'est un joueur d'échec. Il faut arrêter d'expliquer que c'est un fou. Je pense que c'est quelqu'un qui construit son cheminement depuis des années.

Est-ce-qu'il faut craindre une troisième guerre mondiale?

Ce sont des mots forts. Je pense que évidemment, nous n'en sommes pas là, fort heureusement. D'ailleurs, tous les efforts diplomatiques qui sont faits aujourd'hui par les différents pays dans le monde, si on excepte aujourd'hui la Chine qui s'est abstenue à l'ONU. Le monde démocratique moderne s'offusque de la situation. Et la Russie est extrêmement isolée. Le problème de Poutine aujourd'hui, c'est de savoir quelle est sa capacité demain, compte tenu de son égo surdimensionné et de sa paranoïa, à reculer alors qu'il est déjà très loin.

L'Armée française est en état d'alerte?

L'Armée française est en état d'alerte. L'Armée française est mobilisée. L'Armée française est déjà présente dans le ciel européen pour faire de la surveillance. Sur le territoire européen, évidemment, toutes les armées sont en alerte. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience de l'enjeu de la situation, de la volonté russe de remettre en place un nouvel ordre mondial. Je crois que les choses vont changer, évidemment, dans les années qui viennent, c'est absolument fondamental. C'est un conflit qui va durer.

Que pensez-vous de la réaction des 27 pays de l'UE qui ont décidé de sanctionner financièrement la Russie pour faire plier son économie?

Il fallait impérativement que l'Union européenne réagisse sur ces sujets. Je suis très heureux de constater que l'Europe a réussi à se mettre d'accord et à en mettre en œuvre des sanctions. Vladimir Poutine ne l'avait pas prévu.

Près de 400.000 personnes ont fui vers les pays frontaliers de l'Union européenne, on s'attend à plus de 7 millions de personnes déplacées. La France doit s'attendre à une arrivée massive de réfugiés ukrainiens?

C'est considérable, évidemment, mais je crois qu'on pourra difficilement faire autrement. Il faudra que chacun prenne sa part. La situation est évidemment extrêmement difficile et dans des situations comme celle-là, il n'y a pas d'autre possibilité, évidemment, que d'accueillir des réfugiés.