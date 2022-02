Guerre en Ukraine : Plus d'une centaine de personnes à Auxerre pour soutenir le peuple ukrainien

A Auxerre comme un peu partout en France, de nombreux rassemblements avaient lieu ce samedi après-midi. A Auxerre, environ 150 personnes se sont rassemblées place Charles Surugue pour apporter leur soutien au peuple ukrainien, après l'invasion russe. Les Auxerrois se sont retrouvés à 15h, sur la place, pour marquer leur opposition à cette guerre, et appeler les dirigeants européens à intervenir au plus vite.

Dans la foule, l'émotion était vive. _"Aujourd'hui, quand on voit la ville de Kiev encerclée, c'est abominable. Je suis complètement abasourdi_e", confie Sabine.

Un rassemblement à l'appel du collectif sénonais de soutien aux exilés et de plusieurs partis de gauche. Des drapeaux de partis politiques se mêlaient à quelques pancartes dénonçant la guerre en Ukraine. Le nom du président Russe était également sur toutes les lèvres cet après-midi. "Nous condamnons l'agression de Vladimir Poutine ! On demande le respect des Etats tels qu'ils sont dans leurs frontières reconnues internationalement, le respect du droit international et nous apportons notre soutien au peuple ukrainien dans la défense de sa citoyenneté" a déclaré Jean-Claude, militant du Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié des peuples (MRAP).