Guerre en Ukraine : plus de 1.100 réfugiés accueillis en Alsace depuis le début du conflit

1Quelques 1.100 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans le Bas-Rhin depuis le début du conflit en Ukraine. C'est ce qu'annonce la préfecture du Bas-Rhin lundi. Pour aider à les loger, la collectivité européenne d'Alsace va mettre à disposition 60 appartements de fonction situés dans ses collèges.

"On a identifié sur les 147 collèges les logements de fonction qui ne seraient pas occupés. On sait qu'il y en a une soixantaine, peut être une centaine à terme. Ils seront utilisés pour les réfugiés" explique Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. "C'est un plus pour les enfants qui seront tout de suite scolarisés dans les établissements. C'est un plus pour leur intégration" dit-il.

Signature d'une convention pour mettre à disposition les logements de fonction des collèges de la CEA pour les réfugiés venus d'Ukraine © Radio France - France Bleu Alsace

Le premier appartement mis à disposition est un T5, installé dans le collège François Truffaut de Hautepierre à Strasbourg. Il sera occupé par Natalia et Irina, deux mamans ukrainiennes venues de Kharkiv et Kiev, avec leurs enfants. Au départ, elles ne devaient que faire étape à Strasbourg, car elles partaient pour le Portugal. Et puis, elles ont décidé de rester en Alsace. "On voulait être plus près de l'Ukraine. Parce que nos parents, nos proches sont restés là bas. Et pour nous la France c'était le mieux pour les enfants. Pour leur donner une bonne éducation. Le Portugal c'était encore plus de 1000 km, c'était une trop longue distance" expliquent-elles. "On ne sait pas comment va évoluer la situation en Ukraine. On suite cela tous les jours. On échange avec nos proches sur place. On rentrera seulement quand ce ne sera plus dangereux dans notre pays" disent-elles.

Dans l'appartement de fonction du collège François Truffaut mis à disposition par la CEA pour les réfugiés ukrainiens © Radio France - France Bleu Alsace

Les arrivées s'accélèrent

Les réfugiés ukrainiens continuent pendant ce temps de se présenter en Alsace. "Il y a 1100 personnes qui sont arrivées dans le Bas Rhin. Nous en avons hébergé 800 et le rythme s'accélère. Nous étions à 130 personnes jour. Nous sommes désormais plus proches de 250" explique la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier.

"On va aussi avoir des personnes avec des situations psychologiques plus difficiles, car les premières personnes sont venus volontairement. Ceux là ont eu plus de mal à se détacher de la famille, pour une mère de famille, laisser le mari qui va combattre et laisser des personnes âgées, c'est difficile. Ce sont des personnes qui auront vécu des moments difficiles, on sait qu'il faudra un accompagnement psychologique, mais tout est prévu dans ce sens" poursuit-elle. Et même s'il faudra de nouveaux logements pour accueillir ces familles, la préfète prévient : "Il y a beaucoup de générosité, je le salue. Mais héberger une famille, ce n'est pas rien. Ce n'est pas de l'hébergement d'urgence que l'on recherche. Il faut se rendre compte des conséquences. Il faut avoir un logement grand. Et il s'agit de femmes avec enfants. Donc on vérifiera que l'on ne mettra pas ces personnes en difficulté" explique Josiane Chevalier.