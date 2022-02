Guerre en Ukraine : "Poutine est mégalomane, ça fait peur" témoigne une Mayennaise qui vit en Pologne

Des délégations russe et ukrainienne ont entamé ce lundi des pourparlers pour tenter de stopper la guerre en Ukraine, au cinquième jour de l'invasion russe. Ces premières négociations interviennent alors que les forces militaires de Vladimir Poutine rencontrent une vive résistance de l'armée ukrainienne, et que les sanctions d'une ampleur inédite adoptées par les Occidentaux ébranlent l'économie russe.

Plus d'un demi-million de réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie de Vladimir Poutine ont afflué depuis jeudi dernier dans des pays frontaliers, selon le dernier recensement de l'ONU. Des familles entières attendent par exemple à la frontière polonaise. Certaines ont réussi à la franchir pour y trouver un abri. Marine Vannier est originaire d'Argentré, elle vit et travaille en Pologne, elle a accueilli chez elle un couple de Kiev : "il existe une liste d'habitants qui ont publié leur adresse avec des maisons qui sont prêtes pour les réfugiés ukrainiens. Chez nous on a une chambre d'hôte et on a reçu deux Ukrainiens, on leur a proposé de séjourner gratuitement. Ils sont déjà repartis et on ne sait pas ce qu'ils vont faire maintenant. L'avantage de l'Ukraine et de la Pologne, c'est qu'ils arrivent à se comprendre, la culture est proche, le niveau de vie est semblable, l'intégration est facile et ça facilite l'arrivée des réfugiés".

Jusqu'où ira Poutine ? Le président russe a brandi la menace nucléaire, peut-être attaquera-t-il d'autres pays de l'ancien bloc soviétique pour asseoir sa suprématie à l'Est de l'Europe. Une hypothèse qui fait frémir en Pologne. Les Polonais, pour l'instant, se préoccupent surtout de l'accueil des réfugiés ukrainiens poursuit l'expatriée mayennaise : "on est choqué, c'est une répétition de la seconde guerre mondiale, ça fait peur. Poutine a de grandes idées mégalomanes mais les risques on n'en parle pas beaucoup, on parle surtout des réfugiés et de leur accueil. La Pologne aurait la possibilité d'accueillir un million de personnes selon les informations qui circulent dans le pays".