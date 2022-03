Guerre en Ukraine : plus de 400 personnes rassemblées à Dijon, participation en hausse

Un nouveau rassemblement pour l'Ukraine s'est tenu ce samedi avec plus de 400 personnes à Dijon. L'aide humanitaire continue de s'organiser et la recherche de bénévoles reste essentielle.

La mobilisation pour l'Ukraine augmente à Dijon : plus de 500 personnes se sont rassemblées ce samedi place de la Libération. Un nouvel épisode du soutien envoyé aux Ukrainiens, toujours engagés dans une guerre face à la Russie.

En Côte-d'Or, l'aide humanitaire se structure, avec par exemple l'association "Ukraine Dijon Besançon" qui a mené le rassemblement de ce samedi. Sur la liste des besoins, l'association "Ukraine Dijon Besançon" a besoin notamment de pansements ou de garrots pour soigner les blessures des militaires présents en Ukraine.

Le rassemblement à Dijon a attiré plus de monde que celui du samedi 26 février - Ville de Dijon (page Facebook)

La permanence de l'association rassemble de plus en plus de monde à Dijon. Le vice-président d'"Ukraine Dijon Besançon" Christophe Depierre lance un appel à la mobilisation.

Le restaurateur du "P'tit Bouchon Dijonnais" Christophe Depierre (au micro) continue de s'impliquer dans l'aide humanitaire en Ukraine. © Radio France - Alexandre Lepère

"Nous avons commencé à 4 personnes, puis à 12 personnes. Nous sommes maintenant 20 bénévoles, il nous en faudrait le double." La permanence se tient de 9h à 20h, 7 jours sur 7 rue de Mulhouse au restaurant "le p'tit Bouchon Dijonnais" l'établissement de Christophe Depierre. Les bénévoles ont pour mission de réceptionner, conditionner ou étiqueter des colis.

"Le travail est ingrat mais on pense que les gens vont s'organiser et venir de plus en plus nombreux" espère Christophe Depierre.

L'aide est déjà acheminée vers l'Ukraine, avec 5 camions déjà partis de la Bourgogne, le dernier étant parti de Tournus ce vendredi. Malgré la mobilisation croissante, un autre problème se dresse devant l'association : le manque d'argent ! "Aucune banque n'a le temps de nous ouvrir un compte. On ne sait pas si c'est de la fatigue ou de la mauvaise volonté" regrette le restaurateur.

En attendant, la mairie de Dijon a prévu de débloquer des fonds. Le maire François Rebsamen a annoncé une soirée de solidarité ce mardi, salle Desvoges. Tout en soulignant qu'un échange est fait avec la ville jumelée de Cluj-Napoca en Roumanie pour un possible accueil des réfugiés.