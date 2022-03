Guerre en Ukraine : qui est Vitali Klitschko, le maire de Kiev qui a pris les armes ?

Depuis plusieurs jours, il enchaîne les interviews notamment dans les médias français. Dans son bureau de maire, Vitali Klitschko, les traits fatigués, le drapeau ukrainien derrière son fauteuil, prend le temps de répondre aux questions des journalistes entre deux visites d’hôpitaux. Depuis le 24 février dernier, cet ancien boxeur poids-lourds, plusieurs fois champion du monde, défend sa ville aux côtés des soldats ukrainiens. Sur BFM TV, celui qui est une des grandes figures de la résistance aux côtés du président Zelensky, confiait qu'il était "prêt à mourir" : "Si mon pays avait besoin de ma vie, je donnerai ma vie pour mon pays".

Dr. Ironfist

Vitali Klitschko naît en 1971 à Belovodskoïe en République socialiste soviétique kirghize (ex-URSS, actuel Kirghizistan). Sa mère est enseignante, son père est militaire et en première ligne lors de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Il est ce qu'on appelle un "liquidateur", envoyé par les autorités sur les lieux du drame pour limiter au maximum les conséquences de l'accident. Le père de Vitali Klitschko est exposé à des niveaux de radiation considérables. Il mourra d'un cancer en 2011 à l'âge de 64 ans.

Son histoire, le jeune Vitali, 2m02, va l'écrire sur le ring. Il débute sa carrière de boxeur à 24 ans, au début seulement en amateur. Son palmarès est impressionnant : 195 victoires, cinq défaites. En tant que professionnel, il enchaîne aussi les succès. Celui que l'on surnomme "Dr. Ironfist", le docteur Poing de fer en français, devient multiple champion du monde dans les années 2000 et décroche de nombreuses ceintures. Il gagne 45 de ses 47 combats dont 41 par K.O.

L'Ukrainien manque les Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996. Il est testé positif à la nandrolone. Lui assure qu’il s’agissait seulement d’un traitement pour soigner sa jambe. Aux Etats-Unis, son frère Wladimir, également boxeur, ramène la médaille d'or au pays.

Vitali Klitchko et le boxeur français Ismael Youla en 1999 © AFP - KAY NIETFELD / DPA

Le boxeur devenu maire

Klitschko met un terme définitif à sa carrière en 2013. La politique, il avait déjà essayé en 2006 quand il s'était porté candidat à la mairie de Kiev. Il est élu député pro-européen en 2012. Lors de la révolution Euromaïdan de 2013-2014, il prend la parole plusieurs fois à la tribune sur la place Maïdan et devient l'une des figures majeures des manifestions pro-européennes en Ukraine. À l'époque, il envisage de se présenter à la présidentielle de 2014 mais se retire finalement et soutient Petro Porochenko qui sera élu. "Dr. Ironfist" brigue alors la mairie de Kiev. Il sera réélu deux fois.

C'est plus facile d'être champion du monde des poids lourds que maire", confiait Vitali Klitschko au Guardian en 2018. En politique, il n'y a pas de règles. On vous frappe dans le dos, sous la ceinture. C'est très dur. Et vous êtes responsable 24h/24, 7 jours sur 7. (…) Vous devez savoir exactement où aller. Il faut avoir la volonté et le courage d'y arriver."

Huit ans plus tard, Vitali Klitschko a troqué ses gants de boxe et son costume cravate pour des armes. Sa cible ? Vladimir Poutine et son armée.

"Prêt à mourir" pour défendre son pays

Quelques jours seulement avant le début de l'offensive russe fin février, Klitschko s'était engagé à "défendre" la capitale ukrainienne si les craintes d'invasion russe se réalisaient. Le maire de Kiev venait de visiter avec son frère Wladimir, son sosie presque parfait, un centre de recrutement à Kiev pour les volontaires prêts à se battre si la ville était attaquée. "Je m'entraîne tout le temps, je fais des formations en tant qu'ancien officier et chef de la défense territoriale (...) Je sais tirer avec presque toutes les armes", déclarait-il le 10 février à l'AFP.

Depuis, comme promis, le quinquagénaire a troqué sa veste de maire de Kiev contre un treillis pour organiser la défense de sa ville et ses trois millions d'habitants. Il a même refusé d'être exfiltré de la capitale malgré le risque pour sa vie, malgré les bombardements qui frappent Kiev chaque jour. "Si mon pays avait besoin de ma vie, je donnerai ma vie pour mon pays. Et je le ferai" confiait-il sur BFM TV il y a quelques jours.

Avec son frère, Vitali Klitschko est une figure de la résistance face à l'armée russe. Tous le deux s'affichent sur les réseaux sociaux, unis. La main du frère aîné posée sur l'épaule du cadet.

Vitali Klitschko est déterminé. Dans l'émission C à vous de France 5, le 7 mars dernier, il déclarait : "Nous ne voulons pas mourir. Mais s'il le faut nous sommes prêts. Nous ne nous battons pas seulement pour l'Ukraine mais aussi pour l'Europe, pour la France. Car qui sait jusqu'où Poutine ira ?"