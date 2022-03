Guerre en Ukraine : "soulagée que ma mère soit arrivée en Mayenne" raconte une Ukrainienne

Le conseil départemental de la Mayenne a voté à l'unanimité un soutien financier à hauteur de 50.000 euros pour la Croix-Rouge Internationale. Cette association vient en aide aux réfugiés ukrainiens. 27 logements de fonction non-occupés dans des collèges de Mayenne seront aussi mis à disposition des réfugiés.

Un moment poignant devant les élus. Beaucoup de membres de la famille de Victoria sont encore en Ukraine sous les bombes russes. "Heureusement ma mère est arrivée en Mayenne, mais ma tante elle, n'a pas envie de quitter sa maison, ses chiens et chats. Elle pense plus à ses animaux qu'à sa vie. Ma mère est là, mais j'ai mal au cœur. Je suis mal pour mon peuple" explique la néo-mayennaise.

Victoria explique qu'elle n'arrive pas à avoir des contacts réguliers avec les membres de sa famille. "Malheureusement, il y a des coupures d'électricité et d'internet. Chaque jour, on essaie de rappeler et demander comment ils vont" termine-t-elle. Autre scène marquante de la session publique au conseil départemental hier : cet échange de trente minutes en visioconférence avec le Gouverneur de l'Oblast de Tchernivtsi, une province ukrainienne qui a tissé des liens avec la Mayenne depuis 20 ans.