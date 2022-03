Guerre en Ukraine : Sting réinterprète sa chanson "Russians" pour soutenir les Ukrainiens

Il avait sorti cette chanson de son répertoire depuis de nombreuses années. Sting a publié ce samedi soir une vidéo dans laquelle il interprète l'un de ses plus grands tubes, Russians, pour apporter son soutien au peuple ukrainien et collecter des fonds pour les réfugiés.

Sting a posté ce samedi soir une vidéo. Il réinterprète sa chanson "Russians" sortie en 1985, une chanson qu'il avait sorti de son répertoire. Elle avait été écrite en pleine guerre froide face aux craintes liées à la menace nucléaire.

"Je n'ai que rarement chanté cette chanson au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis qu'elle a été écrite, car je n'aurais jamais pensé qu'elle serait à nouveau pertinente explique Sting juste avant de chanter Russians. Mais, à la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d'un homme d'envahir un voisin pacifique et non menaçant, la chanson est, une fois de plus, un plaidoyer pour notre humanité commune. Pour les courageux Ukrainiens qui luttent contre cette tyrannie brutale et aussi pour les nombreux Russes qui protestent contre cet outrage malgré la menace d'arrestation et d'emprisonnement - Nous, nous tous, aimons nos enfants. Arrêter la guerre".

Cette réinterprétation vise à collecter des fonds pour venir en aide aux Ukrainiens qui sont réfugiés à la frontière polonaise, pour leur apporter des médicaments et des biens de première nécessité.