Guerre en Ukraine : Svetlana et Igor, deux Ukrainiens installés en Isère, inquiets pour leurs proches

La guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine ce jeudi 24 février fait écho jusqu'ici en Isère. Svetlana et Igor sont franco-ukrainiens. Ils habitent dans notre région, tandis que leur famille et leurs amis sont sur place, cernés par les bombardements.

La guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine inquiète l'Occident, jusqu'en Isère. Svetlana a 48 ans. Elle est arrivée en France il y a 8 ans, pour s'installer à Sassenage. Sa famille et ses amis habitent tout proche de Kiev, la capitale. Elle a pu les avoir au téléphone. "Il y a des attaques des armées russes de partout. Il y a des bombardements là où ma famille habite, explique-t-elle. Les gens se cachent dans les caves, ils se préparent, ils achètent de la nourriture, des objets de première nécessité, des lampes de poche, des bougies."

"Ça brûle, ça nous brûle dedans. Ça nous détruit de savoir que notre pays pourrait disparaître" - Svetlana, 48 ans

Svetlana est inquiète, et se sent impuissante d'où elle est, en France. "On espère que le pire ne va pas arriver. C'est vraiment incroyable. Ils ont oublié les cauchemars de la guerre, raconte-t-elle. On nous apprenait tout le temps à l'école les cauchemars qu'il ne faut pas oublier. Mais ils ont vite oublié tout ça. C'est très grave, ce qu'il se passe, vraiment."

Ses sentiments vacillent entre colère et tristesse. Elle reproche aux pays étrangers de ne pas intervenir. "Il faut nous aider, alerte Svetlana, parce que Poutine ne va pas s'arrêter. Il faut le crier au monde entier. Seuls, on ne pourra pas, parce ce qu'ils sont plus nombreux. Il faut arrêter cet homme qui veut détruire tout ce que l'on aime. Cet homme est fou. Vous ne pouvez pas imaginer le chagrin. Ça brûle, ça nous brûle dedans. Ça nous détruit de savoir que notre pays pourrait disparaître." Pour exprimer son soutien, Svetlana s'est rendu à Lyon ce jeudi 24 février pour assister à un rassemblement sur le sujet. Elle y a retrouvé des amis Ukrainiens, expatriés comme elle en France.

Rassemblement à Lyon le 24 février 2022 en soutien aux Ukrainiens dans la conflit avec la Russie. - Svetlana

Une situation qui paraît irréelle

Igor est aussi Ukrainien. Il a 54 ans, et il est arrivé en Isère en 1995, à Seyssins. Lui aussi a des proches sur place, au cœur du conflit. Il explique que ces amis sont partis se réfugier hors de la capitale, dans des villages aux alentours. Lui, personnellement, est surtout dépassé par les événements. "Aujourd'hui, on est en 2022 et on a la guerre. Vous imaginez ?, raconte-t-il. Moi, j'admire les Ukrainiens aujourd'hui qui gardent leur sang froid. Ils attendent, il n'y a pas de panique."

L'homme tentent tout de même de rester optimiste, le plus possible. "J'espère bien que l'on va résister à tout cela. J'espère bien qu'aujourd'hui, on a encore les moyens pour se réunir et dire "niet" à cette invasion, lance-t-il. C'est la guerre, c'est la vraie guerre. On n'est pas dans les manuels ou dans les films où il y a tous les héros, là c'est la vie réelle."