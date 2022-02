Guerre en Ukraine : "Tout a été fait pour que Poutine perde patience", estime un spécialiste grenoblois

La mobilisation monte en Isère, au deuxième jour de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le drapeau ukrainien a d'ailleurs été hissé ce vendredi matin sur le fronton de la mairie de Grenoble. Notre invité, l'historien Jean Geronimo, nous a éclairé sur l'histoire du conflit. Il a écrit en 2015 "L'Ukraine, bombe géopolitique au cœur de la Guerre tiède" (éditions Sigest).

France Bleu Isère : En tant que spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, est-ce que vous vous attendiez à une attaque pareille ou vous-même avez été surpris ?

Jean Geronimo : Non. J'ai été un peu surpris, même en remettant cela dans le contexte. Ce qui s'est passé, c'est que depuis la révolution de Maïdan en 2014, tout a été fait pour que Poutine perde patience. Il y a toute une nouvelle élite nationaliste qui s'est développée en Ukraine et qui tend aujourd'hui à être instrumentalisée contre la Russie. Poutine était à bout ces temps-ci, surtout que les bombardements se sont intensifiés dans le Donbass et beaucoup de civils sont morts depuis plusieurs mois maintenant.

Donc, d'après vous, le point de départ de ce conflit date de 2014 ?

Oui on n'a pas écouté la Russie, qui s'inquiète de mouvements nationalistes ukrainiens, parfois proche des mouvances néo nazies, qui influencent la politique ukrainienne. Je ne dis pas qu'ils sont majoritaires, mais c'est une forte minorité anti-russe, qui influence les décisions de Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Or il a également des problèmes intérieurs et se réfugie dans cette construction de l'ennemi pour jouer son jeu.

D'autre part, il y a aussi une pression américaine à ne pas négliger, cela arrange bien les affaires américaines d'alimenter en armes les alliés de l'Otan et de couper la vanne du gaz russe. Je rappelle que 40% du gaz en Europe est russe.

En 2014, Vladimir Poutine avait annexé une partie de l'Ukraine, la Crimée, sans une goutte de sang. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette escalade de la violence ?

Parce que Poutine avait la pression de l'opinion publique russe depuis un moment. La pression de citoyens russes menacés dans le Donbass. Comme je vous ai dit, il y avait régulièrement des morts de civils. L'Occident a passé sous silence une partie de ces bombardements et Poutine en avait un peu "marre", donc il est passé à l'acte, ce qui est regrettable.

J'espère que c'est une manière de passer à la négociation. Le problème, c'est que c'est une façon très violente de le faire. Mais il y a été un peu poussé par la progression de l'OTAN. Depuis 1991, l'OTAN s'est agrandie de 14 pays, elle a doublée de taille, en encerclant la Russie, qui considère cela comme une menace majeure contre ses intérêts nationaux.

Jean Geronimo a publié aux éditions Sigest "L'Ukraine, bombe géopolitique au cœur de la Guerre tiède" (en 2015) et plus récemment "URSS, de l'idéologie à la crise finale" (2021).