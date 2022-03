Guerre en Ukraine : un ambulancier de Saint-Malo en route vers la frontière polonaise

Les ambulanciers se mobilisent eux aussi pour aider le peuple ukrainien. Une petite vingtaine d'ambulances venues d'un peu partout en France prennent la route dans la nuit de mercredi à jeudi pour la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Une initiative appelée Solidarité Ambulancière France-Ukraine à laquelle participe Rodolphe Chéanne, le gérant de la société d'ambulance Assistance Urgence La Malouine à Saint-Malo.

Des dons d'ambulances et de matériel

Le départ est prévue à trois heures du matin, direction Le Mans ou Rodolphe Chéanne va rejoindre d'autres collègues partis notamment de Nantes. Il sera accompagné de trois de ses salariés. " Je fais don d'une ambulance. Nous partons aussi avec un minibus parce qu'on a aussi beaucoup de matériel récupéré chez des particuliers, des professionnels de santé, des infirmiers mais aussi de l'hôpital de Saint-Malo qui nous a donné trois palettes de matériel médical " explique Rodolphe Chéanne qui prévoit une arrivée, au plus tard, samedi matin à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Tous les dons seront ensuite gérés par l'association Aide Médicale Caritative France-Ukraine qui va les dispatcher sur le territoire ukrainien.

Ramener des réfugiés

Rodolphe Chéanne et ses trois salariés reviendront en France en minibus. " On aura de la place donc si on a l'opportunité de ramener des réfugiés, on les ramènera " explique le patron d'Assistance Urgence La Malouine qui ajoute " Je suis de 1979 et je n'ai jamais connu la guerre. Maintenant elle est toute proche de chez nous. On ne pouvait pas rester à rien faire. On s'est dit que ce qu'on peut faire, ça n'est peut-être pas énorme mais à notre niveau, on essaie de bouger un minimum ".