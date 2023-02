Guerre en Ukraine : un an après, 595 Ukrainiens vivent en Dordogne et les arrivées "continuent"

Un an après le début de la guerre en Ukraine , 595 Ukrainiens - dont 194 enfants - vivent en Dordogne selon la préfecture. Et s'il y a aujourd'hui moins d'arrivées "qu'en mars et avril" 2022 "quand nous avions accueilli 265 adultes et 155 enfants", elles se poursuivent avec notamment celle de 11 Ukrainiens en janvier, a expliqué ce 24 février sur France Bleu Périgord Nadine Spettnagel, directrice de l'APARE .

"Tous ont un hébergement, que ce soit chez des particuliers ou grâce à un accès au logement dans le parc privé ou le parc social", géré notamment par Périgord Habitat, précise la responsable de l'association périgourdine d'action et de recherche sur l'exclusion, chargée par la préfecture de la gestion d'un "guichet d'accueil unique" pour les déplacés.

6 Ukrainiens sur 10 "sont repartis"

Un an après les premières arrivées d'Ukrainiens, "60% sont repartis", ajoute Nadine Spettnagel. Et si ceux "qui ont déjà renouvelé une première fois leur autorisation provisoire de séjour restent sur notre département", "la majorité repartiront" à la fin de la guerre, estime-t-elle. "Sur à peu près 200 adultes accompagnés, un seul a souhaité demandé l'asile en Dordogne".

Depuis le 24 février 2022, "115.000 Ukrainiens, dont 80 % de femmes" ont par ailleurs trouvé refuge sur le territoire français et "bénéficient aujourd'hui d'un hébergement et d'une allocation", selon la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté en France , Sonia Backès. L'État a dépensé près de "500 millions d'euros" pour les accueillir.

