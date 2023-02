Guerre en Ukraine : un an après, ces Ukrainiens qui veulent rester en Alsace pour longtemps

Cela fait un an. Il y a un an la Russie lançait l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le 24 février dernier, vers 4h du matin, à la surprise générale, Kiev se réveillait sous les bombes. Depuis, plus de 6.380 Ukrainiens se sont réfugiés en Alsace, ou ont transité par notre région.1.800 dans le Haut-Rhin. 4.584 dans le Bas-Rhin. Selon l'OFII du Bas-Rhin, seulement 193 d'entre eux sont rentrés en Ukraine.

ⓘ Publicité

Alors que sont devenus ceux qui sont arrivés il y a un an juste après le début de la guerre ? Eh bien certains voient leur avenir en Alsace . C'est le cas par exemple de Marina. Cette Ukrainienne originaire de Kharkiv est arrivée en France le 8 mars 2022 et s'est installée à Strasbourg avec ses deux filles et son neveu. Bien qu'elle ne parle pas encore notre langue, elle veut rester définitivement en France.

"Quand j'ai commencé à me renseigner, on m'a dit que la France était le meilleur pays pour les enfants. Avec un gouvernement social c'est le meilleur pays pour les enfants" dit-elle. Aujourd'hui, la jeune femme ne regrette pas son choix. Elle vit dans un appartement du quartier gare à Strasbourg. Et depuis le 4 avril dernier, ses deux filles vont à l'école.

"Les premiers jours c'était le choc, le stress, parce qu'elles ne comprenaient rien. Après quelques semaines, mes enfants revenaient à la maison et me disaient ça nous plaît beaucoup l'école, on a une bonne enseignante. Le système français me plaît beaucoup, le professeur est toujours ouvert, toujours, dans n'importe quelle situation" poursuit Marina.

Bref Marina et ses enfants se sentent bien en France. Seul bémol. Même depuis l'Alsace, la guerre en Ukraine la hante toujours au quotidien. "Je m'inquiète chaque jour. J'appelle chaque jour mes parents et cela fait toujours un choc quand tu appelles et que chez eux, il n'y a pas de réseau, pas de lumière et tu ne peux pas les joindre. Et c'est terrible. Ces jours-là, je m'inquiète et je suis dans un énorme stress" dit-elle.

La jeune femme s'est tout de même fixé l'objectif de commencer enfin à apprendre le français . Car sa vie, elle la voit désormais en Alsace. Elle espère trouver rapidement un job de cuisinière.

Une étudiante brillante

Autre destin. Autre situation, mais même volonté de rester en Alsace. L'histoire d'Angelina, une jeune étudiante ukrainienne de 19 ans, originaire de Kharkiv, désormais installée à Strasbourg. Il y a moins d'un an, Angelina ne connaissait rien à notre langue et à notre culture. Un an plus tard, elle parle le français avec une aisance déconcertante et a goûté à presque toutes les spécialités gastronomiques alsaciennes.

Angelina, étudiante ukrainienne qui a appris très rapidement le français © Radio France - Antoine Balandra

"Quand je suis arrivée, je ne parlais pas du tout, j'ai donc étudié avec des professeurs différents, j'ai trouvé des amis français et j'ai pratiqué beaucoup" souligne-t-elle dans un français déjà irréprochable.

Une fois partie de sa ville de Kharkiv, la jeune femme a quand même accusé le coup. Il lui a fallu quelques mois pour se remettre des images de l'invasion russe qui la hantaient.

"Il y avait un tank à côté de ma maison, c'était comme une catastrophe" sourit-elle. Mais la jeune fille hyper dynamique a vite repris sa marche en avant en France. Après trois mois de bénévolat dans une association, elle a été acceptée à l'université de Strasbourg. Elle rêve maintenant d'être admise en langues étrangères appliquée.

"Je voudrais rester ici, tenter d'apprendre les langues ici. Puis devenir une bonne experte, spécialiste, peut-être un jour en Ukraine". En attendant Angelina continue de découvrir l'Alsace avec désormais sa famille, venue la rejoindre. Sur son téléphone, elle a déjà coché d'un petit cœur toutes les villes qu'elle a déjà visitée dans la région.