Un an de guerre en Ukraine : Brive aux côtés de Melitopol, commune ukrainienne jumelée à la cité gaillarde

Brive et Melitopol, c'est bien qu'une affaire de simple jumelage assure maintenant le maire de la cité gaillarde Frédéric Soulier. "Il y a un point qui restera dans l'histoire entre Melitopol et Brive, c'est la résistance", lance le maire de Brive ce jeudi matin lors d'une visioconférence avec Ivan Fédorov, le maire de Melitopol en Ukraine, ville jumelée avec Brive. L'occasion de rappeler l'aide de la cité gaillarde pour aider les Ukrainiens touchés par la guerre et l'invasion russe démarrée il y a un an, le 24 février 2022.

"Nous sommes en grande difficulté", reconnait le maire de Melitopol de l'autre côté de l'écran, lui qui est en exil à Kiev, la capitale ukrainienne. Melitopol, ville de 150.000 habitants située dans la région de Zaporijia, ne compte plus que 50.000 habitants encore sur place. Le reste s'est enfui. "On a besoin d'ambulances, de générateurs, de starlink pour assurer les liaisons de communication", demande Ivan Fédorov juste après avoir plaisanté sur les besoins de son peuple. "Des armes", avait-il demandé. "Mais je sais que Monsieur Soulier ne peut pas nous fournir des armes", termine-t-il.

"On va voir ce que l'on peut faire matériellement", confie Frédéric Soulier, le maire de Brive. "On essaiera de la faire avec nos moyens. Mais aussi, on peut aussi relayer des informations au ministère des Affaires étrangères. Coopérer, c'est aussi notre façon d'être solidaire", terminer le maire de Brive Frédéric Soulier.