Guerre en Ukraine : un appel aux dons pour un nouveau convoi humanitaire sarthois

Les dizaines de cartons sont pliés et prêts à embarquer, il ne reste plus qu'à les transporter jusqu'à Radekhiv, dans l'ouest de l'Ukraine. La dernière étape est le financement du trajet de deux jours en camionnette pendant lesquels trois conducteurs vont s'alterner au volant. "Il nous faut 5.000 euros pour financer les réparations, la carte grise, le contrôle technique, et financer l'essence et les péages", énumère Benoit, membre de Vilni.

Du matériel médical pour une cinquantaine d'enfants orphelins

L'association a lancé une cagnotte en ligne pour réunir cette somme , avant le départ prévu le 18 février. Un peu plus d'une tonne de matériel médical sera acheminée à Radekhiv, loin de la ligne de front. Là, la protection civile ukrainienne prendra le relais pour déposer la cargaison dans un sanatorium de Vorokhta, dans le sud-ouest du pays. "On est sur un chargement à destination pédiatrique", décrit Alexis, l'un des conducteurs, les orphelins de la région de Kharkiv, on était déplacé d'une zone de guerre de haute intensité. Ce sont des enfants qui n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux, ça me semble être la population la plus démunie face à l'horreur de la guerre."

Le convoi humanitaire fera route jusqu'à Radekhiv, dans l'ouest de l'Ukraine. - GoogleMaps

Une cinquantaine d'enfants, âgés de 18 mois à cinq ans, vont profiter de ce convoi humanitaire. Il s'agit de matériels professionnels, comme "des pansements spécifiques pour les soins intensifs", détaille Benoit, devant l'un des cartons, avant de poursuivre : "des endoscopes, des défibrillateurs, des kits chirurgicaux de terrain..." Beaucoup de matériels prêts à l'emploi, des médicaments de toutes sortes, fournis par des associations de pharmaciens, ainsi que des "TokiWoki" pour ambulances et des chaises roulantes. Au total, ce sont 100.000 euros de matériels qui seront chargés.

Le convoi doit arriver à destination le 20 février. La camionnette restera, elle aussi, sur place, avant que les trois conducteurs ne reviennent en France en bus. L'association Vilni envisage déjà une autre livraison courant février, sans en préciser la date exacte. Une douzaine d'aller-retour a ainsi été réalisée depuis le début du conflit, qui a commencé il y a près d'un an.