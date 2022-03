Guerre en Ukraine : un cessez-le-feu pour l'évacuation des civils de Marioupol

Que retenir au 10e jour de l'offensive russe en Ukraine ? Moscou accepte ce samedi matin des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha, à l'est- de l'Ukraine. Aucune certitude encore qu'une troisième réunion de négociations Ukraine-Russie se tienne ce week-end.

La Russie a annoncé ce samedi matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, Volnovakha et le port stratégique de Marioupol sous blocus, après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou. "La partie russe déclare un régime de silence (des armes) et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha", a déclaré le ministère russe de la Défense.

L'évacuation a débuté à 9h heure de Paris annonce la mairie de Marioupol, et se terminera selon l'accord trouvé en milieu d'après-midi. Le couloir d'évacuation des civils mène à la ville ukrainienne de Zaporojie, à 220 kilomètres au nord-ouest.

Le port stratégique de Marioupol est depuis plusieurs jours un objectif prioritaire des plans d’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, avait déclaré quelques heures plus tôt que sa ville, située sur la mer d'Azov et comptant en temps normal 450.000 habitants, était soumise à un "blocus" de l’armée russe et à des attaques "impitoyables". Le cessez-le-feu va permettre de "rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville" a dit Vadim Boïtchenko.

Les Russes n'ont plus accès aux médias indépendants et internet

La Russie a décidé ce vendredi de se couper des médias indépendants et des réseaux sociaux, pour faire cesser toute voix dissonante sur le conflit ukrainien. Moscou a ordonné le blocage de Facebook, à qui il reproche de bloquer des médias proches du pouvoir (la chaîne RT et le site Sputnik) en Europe. La Russie entre ainsi dans le club très restreint des pays interdisant le plus grand réseau social au monde, avec la Chine et la Corée du Nord.

Le Kremlin annonce de lourdes peines de prison pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée". Un amendement introduit diverses peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison en cas de propagation d'informations visant à "discréditer" les forces armées russes.

Avec cette nouvelle loi drastique contre les médias indépendants, la population russe n'a désormais quasiment plus accès qu'aux discours officiels. Le président Vladimir Poutine entend ainsi imposer son récit officiel sur l'invasion de l'Ukraine. "L'étau qui se resserre sur la liberté d'expression des médias", a expliqué ce samedi sur franceinfo Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France.

1,2 million de réfugiés ont quitté l'Ukraine

1,2 million de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février 2022 selon le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), au 4 mars 2022. La majorité d'entre-elles a trouvé refuge en Pologne. Ils sont 649.903 à avoir rejoint ce pays. Deuxième pays à accueillir le plus grand nombre de réfugiés, la Hongrie avec 144.738 personnes. Suivent la Moldavie (103.254 Ukrainiens), la Slovaquie (90.329 personnes), la Roumanie (57.192 personnes), la Russie et la Biélorussie (53.684 personnes). 110.876 Ukrainiens ont trouvé refuge dans un autre pays européens.

