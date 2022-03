Guerre en Ukraine : un convoi part de la mairie de Niort après les dons de 400 habitants

Des bénévoles de la protection civile en tenue bleue et orange chargent les cartons dans leur camion ce lundi 7 mars à l'arrière de la mairie de Niort. Résultat des dons de 400 Niortais pour l'Ukraine. "On a 30m3 de produits d'hygiène, de soins...", indique Jérôme Baloge, le maire de Niort. De la nourriture doit également partir dans l'après-midi avec l'aide de la Banque alimentaire.

"C'est un bel élan de générosité", se réjouit l'élu. Des dons qui vont "principalement en Pologne mais possiblement ça peut aller jusqu'à Lviv ou dans d'autres zones d'Ukraine. On sait que ça va aux réfugiés, aux Ukrainiens, c'est l'essentiel", poursuit Jérôme Baloge. La collecte continue pour tout ce qui est hygiène, médical, logistique... En revanche, les vêtements ne sont plus acceptés car reçus déjà en très grand nombre.

La collecte se poursuit à la mairie de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

On est disponible pour l'accueil

En parallèle, l'heure est à l'organisation de l'accueil des réfugiés. "On est disponible pour l'accueil. On a commencé à faire des réservations d'appartements en lien avec Deux-Sèvres Habitat pour recevoir quelques familles. J'espère qu'on évitera les grands centres de regroupement qu'on a pu connaître pour d'autres crises. On est en train de voir ça en lien avec le bailleur social et l'Etat", précise le maire de Niort.

La collecte des parents d'élèves ukrainiens arrivée en Pologne

Ben élan de solidarité également pour la collecte lancée par des parents d'élèves ukrainiens du collège Saint-Exupéry à Niort. 40 tonnes de produits ont été collectés. Le convoi est arrivé ce lundi en Pologne, à la frontière ukrainienne.