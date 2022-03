Guerre en Ukraine : un couple de Capbreton récupère deux adolescentes à la frontière roumaine

Après des milliers de kilomètres, après avoir laissé leur famille, Sofia et Paulina, deux adolescentes ukrainiennes, sont arrivées à Capbreton ce jeudi soir. C’est leur tante et leur oncle, deux Capbretonnais, qui sont allés les chercher en voiture. Le podcast des retrouvailles.

Polina et Sofia, âgées de 14 et 16 ans, sont désormais chez leur tante et leur oncle à Capbreton.

Paulina et Sofia sont désormais en sécurité. Agées de 14 et 16 ans, les deux adolescentes en provenance d'Odessa, au Sud de l'Ukraine, sont aujourd'hui chez leur tante et leur oncle à Capbreton. Elle reviennent d'un très long voyage. Cinq jours de voiture; à travers l’Ukraine, la Moldavie, la Roumanie et des passages de frontière compliqués comme en Hongrie.

Il y a 9 jours, quand la guerre a éclaté, le père des adolescentes a décidé de les sortir du pays. Leur tante, Kateryna, vit à Capbreton en couple avec Thomas. L'oncle et la tante, vont donc faire le plein de provisions, sauter dans leur voiture et rejoindre en seulement deux jours la frontière Roumaine où les adolescentes les attendent, déposées par leur père. Ce dernier retourne au front. Sofia et Paulina ont laissé toute leur famille et leurs amis en Ukraine.