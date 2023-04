Guerre en Ukraine : un Girondin d'Electriciens sans frontières à Kharkiv pour aider la population

Alors que la guerre en Ukraine va entrer dans son quinzième mois , Jean-Baptiste Baldi, salarié d'Enedis et bénévole pour l'ONG Electricien Sans Frontière, est sur place pour venir en aide à la population. Il est parti en Ukraine en la semaine dernière pour venir en aide à 60.000 déplacés, qui manquent de logement, de vêtement et nourriture. Ils apportent en particulier des groupes électrogènes : "On installe une trentaine de groupes électrogènes, y compris dans des hôpitaux, y compris dans des lieux qui accueillent des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de maison. Grâce à Électriciens sans frontières , on installe l'électricité sur place parce que ça permet d'avoir de la lumière, du chauffage aussi quand l'hiver reviendra" explique Jean-Baptiste Baldi. Et face à cette ville fantôme entourée de tranchées "comme en 14-18", Jean-Baptiste Baldi se sent utile : "J'ai rencontré une famille de six personnes hier, il y avait le papa, la maman, les deux enfants et puis une grand mère et un oncle, ils vivaient dans neuf mètres carrés et ils étaient heureux, heureux d'avoir au moins cet abri parce qu'ils avaient tout perdu."

ⓘ Publicité

loading

Images prises à Kharkiv en Ukraine par Jean-Baptiste Baldi salarié d'Enedis et bénévole pour l'ONG Electricien Sans Frontière