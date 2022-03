Guerre en Ukraine : un important convoi militaire russe approche de Kiev

Au sixième jour de l'invasion russe en Ukraine, des photos satellites montrent mardi 1er mars un convoi russe s'étirant sur des dizaines de kilomètres et progressant lentement vers Kiev, la capitale. Selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes. "Certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres et, sur d'autres portions, les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front", a indiqué dans la nuit de lundi à mardi la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar, après la diffusion de plusieurs photos prises plus tôt depuis l'espace. Le convoi "s'étend des abords de l'aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk" au nord, a-t-elle ajouté. Cet aéroport est, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le théâtre de violents affrontements, l'armée de Vladimir Poutine tentant de s'emparer de cette infrastructure stratégique pour la prise de la capitale.

Kiev se prépare à la bataille

Les défenseurs de la capitale ont érigé des barricades de fortune et ont reprogrammé des panneaux électroniques publics pour prévenir les Russes qu'ils seraient accueillis "par des balles". Si les troupes russes paraissent se mettre en ordre de bataille pour tenter de nouveau de capturer Kiev, elles ne délaissent pas pour autant les autres grandes villes ukrainiennes. Selon Igor Kolykhaïev, maire de Kherson, au sud, l'armée russe a installé des postes de contrôle à toutes les entrées de sa ville. Mais, a-t-il assuré, "Kherson reste ukrainienne" et "va pouvoir résister". La situation est similaire à Kharkiv, au nord-est, où des tirs russes ont fait plusieurs morts parmi les civils, dont des enfants. Le maire de la deuxième ville ukrainienne Igor Terekhov, cité par des médias ukrainiens, a raconté que des véhicules blindés et des chars russes étaient "partout près de la ville".

"Ce mal armé de missiles doit être stoppé immédiatement"

Selon la mission spéciale de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), de multiples explosions ont retenti lundi dans et près de ces deux villes. Au total, les forces russes ont lancé 113 missiles tactiques depuis le début de l'invasion, a assuré lundi soir Valéri Zaloujny, chef des armées ukrainiennes. Face au présage de combats d'ampleur pour le contrôle de Kiev, le président Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à "considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes". "Ce mal, armé de missiles, de bombes et d'artillerie, doit être stoppé immédiatement. Et détruit économiquement, pour montrer que l'humanité est capable de se défendre", a-t-il souligné mardi dans une vidéo publiée sur Facebook, appelant également à interdire la Russie de "tous les ports" et "aéroports du monde".