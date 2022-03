Guerre en Ukraine : un nouveau groupe de réfugiés à Annonay et Darbres en Ardèche

Un mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, un deuxième car de réfugiés organisé par l'Etat est arrivé ce jeudi en Ardèche. Le groupe a été divisé en deux : une trentaine de personnes sont hébergées à Annonay, au Domaine du Grand Mûrier du Groupement des Œuvres Laïques d'Annonay. Une vingtaine d'autres ont poursuivi leur route jusqu'à Darbres, entre Privas et Aubenas, et séjournent au centre de vacances qui a déjà accueilli un premier groupe mi-mars.

Ces réfugiés vont pouvoir se poser et souffler le temps qu'il faut : "vous pouvez rester le temps qu'il faut. Deux semaines, trois semaines. On a le temps" les rassure Maryanne Bourdin, adjointe à la mairie d'Annonay lors de leur arrivée. Et ils ont besoin d'être rassurés. Léna a fui Kharkiv, ville lourdement bombardée à l'Est de l'Ukraine, avec son fils adolescent : "je n'ai besoin de rien, juste de me reposer" murmure-t-elle avant de pleurer en pensant à son père resté en Ukraine : "je ne sais pas où il est. Peut-être dans un souterrain de la ville de Poltava. J'attends des nouvelles, j'espère que tout va bien."

On est surpris de l'accueil et de vos cœurs ouverts - Yevguény de Kharkiv

Yevguény a fui Kharkiv aussi avec ses parents, sa femme et sa fille : "on ne voulait pas quitter la maison, parce que tout est là. Mais après trois jours de bombardements, on s'est dit qu'il fallait partir. On se sent maintenant sécurisés. Merci à la Croix Rouge, au département de l'Ardèche. On est surpris de l'accueil, de l'organisation et de vos cœurs ouverts, si je puis dire. Maintenant, on espère que la guerre va se terminer rapidement pour rentrer à la maison."

Le Secours Populaire avait apporté au Domaine du Grand Mûrier d'Annonay des peluches, des jouets, des coloriages, pour aider les enfants à se changer les idées. L'association avait constitué des kits d'hygiène aussi avec le nécessaire pour prendre sa douche et se brosser les dents. Selon la procédure mise en place en Ardèche, l'association ANEF, mandatée par l'Etat, a commencé à recenser les besoins de ces familles. Elles ont eu un check-up médical avec les pompiers. Elles ont rendez-vous ce vendredi à la préfecture pour obtenir une attestation provisoire de séjour.

