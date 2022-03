Guerre en Ukraine : un père dijonnais a besoin d'un véhicule utilitaire pour récupérer son fils

La demande est urgente : un père de famille dijonnais a besoin d'un véhicule utilitaire ou d'un van pour aller chercher son fils et sa compagne, réfugiés de la guerre en Ukraine.

Un père de famille dijonnais lance un appel sur France Bleu Bourgogne : à cause de la guerre en Ukraine, Hervé Farion a besoin de toute urgence d'un véhicule utilitaire ou d'un van. Un véhicule suffisamment grand pour récupérer son fils Jean-Baptiste, un Côte-d'Orien de 30 ans, toujours en Ukraine avec sa concubine Olga, de nationalité ukrainienne.

Hervé Farion sollicite une aide d'un particulier ou d'une entreprise côte-d'orienne pour emprunter un véhicule et rouler vers la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Son fils et sa compagne sont actuellement en chemin vers la frontière, depuis la ville de Lviv. Il faut un véhicule suffisamment grand pour transporter leurs affaires en toute sécurité.

A cause de la guerre, son fils Jean-Baptiste a dû quitter son domicile à Kiev, alors qu'il travaillait dans un bureau d'études. Partis de Kiev en train ce mardi 28 février, lui et sa compagne parcourent les derniers kilomètres vers la frontière avec la Pologne. "Je fais appel à la générosité" lance Hervé Farion.

"Je fais appel à la générosité" Hervé Farion.

Père de famille dijonnais, Hervé Farion lance un appel sur France Bleu Bourgogne © Radio France - Alexandre Lepère

Le père de famille dijonnais veut également emprunter ce véhicule utilitaire pour transporter d'autres réfugiés français de la guerre en Ukraine. Le véhicule permettra de régler plus facilement le transport, moins contraignant qu'un vol en avion ou un trajet en train.