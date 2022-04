Guerre en Ukraine : un premier convoi important de civils a quitté Marioupol

En Ukraine, une évacuation importante de civils de Marioupol a eu lieu finalement ce vendredi soir. 3.700 habitants de la ville assiégée et dévastée ont été évacués selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que jusqu'à présent, les habitants n'avaient pu fuir qu'au compte goutte.

Au 37e jour de l'invasion russe en Ukraine, vendredi, enfin du positif pour les civils de Marioupol. Une évacuation massive a eu lieu dans la soirée alors que jusqu'à présent, les habitants n'avaient pu fuir qu'au compte goutte. Ce vendredi, plus de 3.000 personnes ont fui la ville, en bus et voitures privées, selon les autorités ukrainiennes. Mais après des semaines de bombardements, environ 160.000 personnes sont toujours coincées dans ce port assiégé et dévasté sur la mer d'Azov. Les Russes veulent s'en emparer pour permettre une continuité territoriale, depuis la Crimée jusqu'aux deux républiques séparatistes prorusses du Donbass.

Un voyage harassant de 12h au lieu de 3h en temps normal

"Les couloirs humanitaires ont fonctionné dans trois régions: Donetsk, Lougansk et Zaporojie. Nous avons réussi à sauver 6.266 personnes, dont 3.071 de Marioupol", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée dans la nuit de vendredi à samedi. Vendredi soir, l'AFP a observé une trentaine de bus d'évacuation entrer dans la ville de Zaporojie, certains d'entre eux transportant des personnes qui avaient fui Marioupol par leurs propres moyens, puis avaient été emmenées en bus vers le territoire contrôlé par l'Ukraine. Leur voyage s'est terminé par un trajet harassant en bus de 12 heures à travers une série de points de contrôle, un voyage qui n'aurait pris que 3 heures avant la guerre entre Marioupol et Zaporojie.

Nouvelle tentative d'évacuation de la Croix Rouge ce samedi

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait annoncé vendredi que son équipe avait dû rebrousser chemin, jugeant l'évacuation de Marioupol "impossible" ce jour. La tentative va être renouvelée ce samedi. "Pour que l'opération réussisse, souligne la Croix-Rouge, il est essentiel que les parties respectent les accords et fournissent les conditions nécessaires et les garanties de sécurité". Des conditions fragilisées par la poursuite des combats.

La Russie a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir mené une frappe par hélicoptères sur un dépôt de carburant à Belgorod, ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine. En conséquence, Moscou agite la menace d'un durcissement des négociations. Dimanche, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, le Britannique Martin Griffiths, sera à Moscou pour essayer d'obtenir un "cessez-le-feu humanitaire" en Ukraine.