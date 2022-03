Guerre en Ukraine : un premier semi-remorque part en Pologne avec les dons des mairies de Dordogne

"Entre 10 et 15% des communes ont déjà rapporté leurs dons ce vendredi matin", indique Jean-Jacques Freneix, président de la Protection civile de Dordogne, invité de France Bleu Périgord vendredi 11 mars. Les bénévoles de l'association sont occupés depuis ce jeudi à trier tous les dons rapatriés par les communautés de communes du département. 450 mairies périgourdines ont participé à la collecte pour le peuple ukrainien pendant huit jours. Tout est centralisé au parc départemental de Marsac-sur-l'Isle. "Ça arrive au fur et à mesure", explique le président, "et ça va se multiplier dans les prochaines heures".

Après un premier tri effectué en mairie, la Protection civile classe les dons en fonction des besoins les plus urgents pour les ONG en Ukraine : l'hygiène, la logistique, les produits bébé de première nécessité... "Ensuite, on conditionne tout sur des palettes, on étiquète et on emballe avec du film", continue Jean-Jacques Freineix. Une dizaine de bénévoles de la Protection civile de Dordogne sont mobilisés sur l'opération, mais son président n'exclut pas de mobiliser quelques bras en plus. "Mais on ne peut pas accueillir trop de monde, on est limités dans l'espace à cause des dons qui ont été très nombreux", explique-t-il. "Le tri va encore durer toute la semaine prochaine car toutes les communes ne nous ont pas encore fait parvenir leurs dons."

Des dons financiers encore possibles

Une fois empaquetés, les dons sont chargés à bord de convois. "Un premier semi-remorque part cet après-midi", annonce Jean-Jacques Freneix. "On va faire partir les camions au fur et à mesure en fonction de l'arrivée des dons." Les convois font d'abord une première étape à Limoges, avant de faire un arrêt à Strasbourg, "où il y aura une base logistique nationale", précise le président de la Protection civile de Dordogne. "Les convois traversent ensuite l'Europe et s'arrêtent en Pologne, car ils ne sont pas assurés pour traverser la frontière ukrainienne. Donc tout ce qui est envoyé sera pour l'instant redistribué en Pologne."

"Quelques bénévoles qui sont conducteurs de poids lourds se sont proposés de leur ouvrir la voie pour former une sorte de cortège jusqu'à la Pologne", continue Jean-Jacques Freneix. "On sait déjà qu'un premier convoi de la Protection civile parti la semaine dernière est bien arrivé en Pologne, on a eu des nouvelles." Et même si les dons en mairie sont finis, le président de l'association tient à rappeler que les dons financiers sont toujours possibles sur le site de la Protection civile. "On cherche aussi du matériel très spécifique, comme du matériel médical plus compliqué à récupérer, ou alors des groupes électrogènes", précise-t-il.