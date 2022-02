Guerre en Ukraine : un rassemblement d'Ukrainiens organisé près de l'ambassade de Russie à Paris

Après l'attaque militaire russe lancée contre l'Ukraine tôt ce jeudi 24 février, plusieurs centaines d'Ukrainiens se sont rassemblées sur le temps du déjeuner près de l'ambassade de Russie en France, dans le 16e arrondissement de Paris. "Stop Poutine", "Poutine terroriste", "Solidarité avec l'Ukraine", "Plus de sanctions contre la Russie", les slogans se sont enchaînés quelques heures après une nouvelle étape dans le conflit.

"Ce matin, je me suis réveillé quasiment en pleurs, raconte Anton, qui a quitté Kiev il y a cinq ans et où vit toujours sa famille. En tant qu'Ukrainien en France, on a quand même ce sentiment d'impuissance, on ne pourra pas aller sur place pour aider à la protection et donc on cherche à trouver notre place dans ce mouvement de solidarité." Cela passe donc par la manifestation pour le jeune homme et des dons pour soutenir l'armée de son pays.

Des jeunes ukrainiens se maquillent les joues aux couleurs de l'Ukraine © Radio France - Marcellin Robine

Quelques Russes voulaient aussi exprimer leur désaccord et leur colère après l'invasion décidée par Vladimir Poutine. "Ce qui se passe aujourd'hui est criminel et personne ne nous a demandé notre opinion", souligne Maria, 24 ans, arrivée en France après l'annexion de la Crimée en 2014.

Plusieurs candidats à la présidentielle ont également montré leur soutien aux Ukrainiens, comme Yannick Jadot et Christiane Taubira. D'autres rassemblements doivent être organisés, ce jeudi soir à 18h Place de la république. Une demande de manifestation a été déposée en préfecture pour ce samedi.