Guerre en Ukraine : un rassemblement pour la paix sur le Vieux-Port de Marseille

Selon la préfecture des Bouches-du-Rhône, ils étaient 700 Marseillais rassemblés sous l'ombrière du Vieux-Port ce samedi midi, en soutien au peuple ukrainien et dénoncer l'invasion russe lancée en début de semaine par Vladimir Poutine.

La manifestation se voulait pacifiste ce samedi midi sur le Vieux-Port de Marseille au 3e jour de la guerre en Ukraine. 700 personnes selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône réunis pour dire non à la guerre, oui à la paix en Ukraine.

"On ne peut compter que sur nous" - Julia, Ukrainienne vivant à Marseille

Dans le rassemblement de soutien au peuple ukrainien, des Marseillais, inquiets pour leurs proches restés au pays. Comme Julia, 32 ans, arrivée à Marseille en 2014. Son père et sa belle-mère vivent dans le sud de l'Ukraine. En pleine bataille de Kiev, la capitale ukrainienne, la jeune femme salue l'esprit de résistance. "Si Kiev tombe, le pays tombe, témoigne Julia sur France Bleu Provence. C'est pour ça qu'il faut résister. Les militaires combattent comme ils peuvent. Mais comme l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, au final on ne peut compter que sur nous. Les hommes et les femmes ukrainiens, protestent que ce soit là-bas ou ici comme je le fais".