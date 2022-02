Guerre en Ukraine : un sujet délicat pour les Russes de la côte d'Azur

La guerre en Ukraine continue de faire des ravages. Les soldats russes tentent toujours de s'emparer du pays. Les tensions sont chaque jours un peu plus fortes. Une situation difficile aussi pour les citoyens russes qui habitent sur la côte d'Azur et qui ont du mal à se positionner dans ce conflit.

A Nice, devant la cathédrale Saint Nicolas, le sujet difficile à aborder pour eux. Il suffit de prononcer les mots "guerre en Ukraine" pour que beaucoup baissent la tête et refusent de répondre. "C'est une catastrophe", lance une femme.

"Une question délicate"

Anna, quant à elle est divisée sur le sujet. "C'est une question délicate", raconte-t-elle. "Il y a d'une part les sentiments et d'autre part la politique. Je ne peux pas dire", conclut la femme russe.

"J'espère que la paix va vite revenir"

En revanche, pour Alan, c'est clair, ce conflit doit cesser. "Cette guerre me désole vraiment. J'espère que la paix va vite revenir. Nous devons prier pour la paix. Je pense aussi qu'il est aussi important de ne pas juger tous les russes, nous ne sommes pas notre gouvernement. Je suis de tout cœur avec les ukrainiens", explique le jeune homme.

"On est tous pareils"

Une guerre insensée pour Maria qui ne peut pas retenir ses larmes. "Je ne comprends pas pourquoi les politiciens ne disent rien et ne prennent pas les mesures pour arrêter cette guerre", déplore la jeune femme. "On parle la même langue, on a les mêmes recettes de cuisine, les mêmes coutumes. Nos parents sont à moitié ukrainiens, on est tous pareils", s'insurge Maria.

Elle aimerait voir le peuple russe s'opposer à ce conflit mais ne cache pas son pessimisme.