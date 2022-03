Guerre en Ukraine : un village de la Mayenne se plie en quatre pour accueillir des réfugiés

Six réfugiés ukrainiens sont accueillis dans le village de Crennes-sur-Fraubée, dans le Nord-Mayenne. Un chamboulement et une logistique importante pour cette commune de 200 habitants seulement. La solidarité s'est déployée de façon très rapide.

Près de 14.000 réfugiés ukrainiens, au moins, sont arrivés en France. Un chiffre annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Plusieurs dizaines de familles ont trouvé refuge en Mayenne, et certaines sont évidement dépaysées. Arrivées de grandes villes d'Ukraine comme Kharkhiv, Kiev ou Marioupol, ces familles vivent aujourd'hui à la campagne. Dans le Nord-Mayenne, la commune de Crennes-sur-Fraubée (200 habitants) s'est très vite organisée pour accueillir six ukrainiens.

Il faut dire que dans le village, une habitante ukrainienne est installée avec son mari anglais depuis une vingtaine d'année. Un couple ukrainien a également posé ses bagages à Crennes-sur-Fraubée il y a deux ans. "Comme ces gens-là ont des contacts avec leurs familles en grande difficulté sur le territoire de l'Ukraine, les uns et les autres communiquent avec eux tous les jours. Une famille a été chercher jusqu'en Pologne leur nièce pour la faire venir ici" raconte le maire de la ville Loïc De Poix.

Une solidarité exemplaire

Des cartons sont empilés dans la petite salle du conseil municipal. Ici, les habitants ont donné des vêtements et du matériel dès la semaine dernière. "On essaie de les accueillir au mieux, dans l'urgence car on ne sait pas combien de temps ça va durer. On essaie de parer au plus pressé. Par rapport aux dons, on voit bien que les gens sont touchés et réagissent très vite" observe Monique Prudhomme, vice-présidente du CCAS de la commune.

Jean-Pierre Leroy, un élu, est allé à la rencontre de ces victimes de la guerre. "Elles veulent absolument rester ensemble, pas qu'on les éparpille. Elles sont aussi vraiment heureuses quand on les reçoit, et nous ça nous touche aussi" déclare Jean-Pierre Leroy. Les élus de Crennes-sur-Fraubée font maintenant des pieds et des mains pour que certains réfugiés logent dans une maison vide appartenant à la communauté de communes du Mont des Avaloirs.