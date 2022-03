Guerre en Ukraine : une association mayennaise envoie de l'argent en Pologne pour aider les réfugiés

Plus de 3 millions d'Ukrainiens, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés, ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. La majorité d'entre eux sont en Pologne, ont tout laissé derrière eux. En Mayenne, l'élan de solidarité ne faiblit pas, des collectes de dons sont organisées partout dans le département avant d'être acheminées en Europe de l'Est. Les réfugiés ont besoin de vêtements, de produits d'hygiène mais aussi d'argent car sur place il n'est plus possible d'échanger la monnaie ukrainienne.

A Juvigné, l'association "Les Amis de Chocianὸw", une ville polonaise jumelée avec le village mayennais, a déjà fait un premier virement de 2.000 euros. Et il y en aura d'autres explique Roland Planchais, le président de cette association : "Les Ukrainiens, en Pologne, une fois leurs poches vides, ne peuvent pas retirer de l'argent, ça se complique car les banques polonaises ne veulent plus échanger. Alors, ils se retrouvent sans argent, une situation pénible pour eux. On a donc fait un premier don de 2.000 euros et on a lancé un appel aux dons pour envoyer un autre virement prochainement vers une association polonaise qui vient en aide aux réfugiés. On essaie de faire ce qu'on peut peut, à notre niveau c'est déjà pas mal" confie-t-il à France Bleu Mayenne.

Par ailleurs, en Mayenne, plus de 300 propositions d'hébergement chez des particuliers ou dans des collectivités locales sont déjà recensées par les services de la préfecture. Cela représente un tiers des possibilités d'accueil dans toute la région Pays de la Loire. A Juvigné, six familles ont proposé d'accueillir des réfugiés ukrainiens.