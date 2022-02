Guerre en Ukraine : une cinquantaine de personnes rassemblées à Auxerre pour dire non à la guerre

Un peu partout en France, les mouvements de solidarité avec le peuple ukrainien s'organisent. Ce lundi 28 février, sur la place de l'hôtel-de-ville, à Auxerre, Ils étaient une cinquantaine rassemblées pour dire non à la guerre en Ukraine. Une mobilisation citoyenne mais relayée par La France Insoumise ou encore la Fédération nationale de la libre pensée. Un seul mot d'ordre : "Foutez-nous la paix, en Ukraine et partout ailleurs".

Nicolas, à l'initiative du rassemblement : "La première réaction, ça a été de proposer aux gens de se retrouver, c'est ce que l'on a proposé ce soir. C'est complémentaire de ce qui se fait ailleurs, dans les organisations politiques, syndicales ou associatives [...]. L'idée est de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger pour essayer de voir ce qui peut être construit". L'idée générale de cette mobilisation est d'appeler à un cessez-le-feu immédiat. Voire, d'aller plus loin explique Jean-Luc Minier, militant au sein de la Gauche Républicaine et socialiste : "Il y a d'abord ces gestes concrets d'accueil, de soutien, d'aide, un mot, une lettre ou un accueil des personnes et puis, il est utile aujourd'hui de reconstruire un grand mouvement de la paix".

De son côté, Christophe Gentaz de La France Insoumise plaide pour que le département et la préfecture prennent en charge l'accueil des réfugiés afin que l'Yonne "ne soit pas le dernier département à faire ça, il faut être un lieu d'accueil".

En attendant, un "Collectif auxerrois pour la paix" pourrait voir le jour. Un rassemblement lundi prochain sur cette même place de l'hôtel de ville est déjà prévu. C'était la deuxième mobilisation à Auxerre pour protester contre l'invasion russe de l'Ukraine. Samedi, plus d'une centaine de personnes s'étaient réunies place Charles Surugue.