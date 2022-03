Guerre en Ukraine : une famille de Clermont-Ferrand propose du covoiturage solidaire pour ramener des réfugiés

Une famille clermontoise a pris la route en direction d'Ostrava, à la frontière entre la République tchèque et la Pologne. Elle va récupérer une cousine qui a fui l'Ukraine avec son enfant. Elle propose aussi quatre places dans sa voiture pour le retour en France.

Marine est partie ce vendredi matin de Clermont-Ferrand avec son papa, et son frère. 15 heures de route à parcourir pour atteindre Ostrava, en République tchèque, à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne. La famille doit retrouver là-bas une cousine en détresse qui a quitté Kiev avec son bébé. Objectif : les ramener en Auvergne où ils seront en sécurité.

En solidarité avec des familles qui auraient elles aussi des proches dans les camps de réfugiés, Marine propose quatre places dans son véhicule. Le retour en France est prévu dés ce samedi 5 mars.

Le numéro de téléphone pour joindre la famille clermontoise : 06 32 06 48 20

Réfugiés ukrainiens arrivant en Pologne / Photo d'illustration © Maxppp - Nicolas Cleuet

"Au retour, on peut faire un détour en France. On va passer près de Lyon, on peut aussi d'arrêter près des grandes villes. S'il y a des gens de Clermont, d'Auvergne, ou d'ailleurs en France, qui auraient de la famille à rapatrier, ils peuvent profiter de notre déplacement".

"C'est pour rendre service et pour défendre nos valeurs" souligne Marine dont le papa est d'origine ukrainienne.