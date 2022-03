Guerre en Ukraine : une opération d'évacuation sera menée à Marioupol par la France, la Grèce et la Turquie

En Ukraine, dans le port assiégé de Marioupol, où 150.000 civils restent bloqués dans des conditions dramatiques, une opération humanitaire d'évacuation va être menée par la France, la Turquie et la Grèce "dans les tout prochains jours", a annoncé vendredi soir Emmanuel Macron. "Nous allons en lien avec la Turquie et avec la Grèce lancer une opération humanitaire pour évacuer toutes celles et ceux qui souhaitent quitter Marioupol", a déclaré le président français à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Plus de 2.000 civils tués à Marioupol

Marioupol, ville de plus de 400.000 habitants au bord de la mer d'Azov n'a plus aujourd'hui que 150.000 habitants qui vivent dans des situations dramatiques, quasiment sans eau ni nourriture. Plus de 2.000 civils ont été tués à Marioupol, d'après un dernier bilan communiqué par la mairie. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, quelque 100.000 personnes sont toujours bloquées dans ce port stratégique de la mer d'Azov qui est assiégé par les troupes russes.

L'Union européenne prête à des achats de gaz groupés

A l'issue du sommet européen de Bruxelles vendredi soir, sur décision des 27, la Commission européenne va également effectuer des achats de gaz groupés, sur le modèle des commandes de vaccins anti-Covid, pour limiter la flamber des prix. Mais sur un plafonnement des prix de l'électricité dont les tarifs sont indexés sur ceux du gaz, les Européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord.

Signe de faiblesse face à la résistance ukrainienne ? L'armée russe va limiter son offensive sur l'Est de l'Ukraine. De leur côté, les forces ukrainiennes lancent une contre-offensive sur Kherson, la seule ville ukrainienne aux mains des Russes depuis le début de la guerre, le 24 février dernier.