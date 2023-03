Guerre en Ukraine : une plaque commémorative en hommage au journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff à l'IJBA

Un moment plein d'émotions. Ce vendredi, l'Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine a dévoilé une plaque commémorative en mémoire de Frédéric Leclerc-Imhoff. Ancien élève de l'école, il a perdu la vie il y a un peu moins d'un an en Ukraine à l'âge de 32 ans. Il a été tué lors d'un bombardement alors qu'il effectuait un reportage pour nos confrères de BFM.

La semaine dernière, la ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak, avait annoncé que Frédéric Leclerc-Imhoff recevrait par décret présidentiel, la Légion d’honneur à titre posthume. A Bordeaux, ce sont ces anciens camarades de classe en collaboration avec la direction de l'IJBA qui ont donc souhaité lui rendre hommage avec cette plaque installée à l'entrée de l'école avec ce message : "Frédéric Leclerc-Imhoff, a été tué par un éclat d'obus en Ukraine le 30 mai 2022, alors qu'il se trouvait dans un camion humanitaire pour filmer une opération d'évacuation de civils. Il avait étudié dans ces locaux, à l'IJBA, de 2012 à 2014. L'ensemble des ses camarades et la direction de l'école ont souhaité rappeler l'importance de son engagement pour l'information. En souvenir de tous ceux qui, comme lui, ont perdu la vie pour montrer la vérité du monde."

Cet hommage a particulièrement touché sa mère, Sylviane Imhoff : "C'est un hommage beaucoup plus intime (que les autres) avec des gens qu'il a bien connu ici à Bordeaux, avec qui il a fait beaucoup de fête entre guillemets et il avait gardé des liens très serrés avec ses collègues de promotion. Cet hommage était aussi plus centré sur ses valeurs et de ce qu'il voulait faire de ce métier. Donc, c'était assez touchant. Ce n'était pas un hommage dépersonnalisé sur un symbole et c'était quelque chose d'important pour nous. Cette plaque continue aussi de le faire vivre et à faire vivre ses valeurs."