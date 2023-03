Guerre en Ukraine : visite surprise de Vladimir Poutine à Marioupol

Comme une bravade après l' émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre , Vladimir Poutine s'est rendu ce samedi à Marioupol, ville ukrainienne dévastée par les bombardements, précise le Kremlin. Il s'agit de sa première visite dans le Domass depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.

ⓘ Publicité

Le président russe est arrivé en hélicoptère et a fait le tour de la ville, au volant d'une voiture, a indiqué dimanche le service de presse du Kremlin. "Il a parlé avec des habitants, visité des lieux d'intérêt et s'est fait présenter un rapport sur les travaux de reconstruction de cette ville dévastée", selon la même source, sans plus de détails, d'autant qu'aucune image n'est disponible.

Premier déplacement de Vladimir Poutine dans le Dombass depuis l'offensive russe

La cité portuaire d'Ukraine est aujourd'hui en ruine, bombardée pendant des mois par les forces russes avant de tomber en mai 2022. La ville, carrefour stratégique situé au bord de la mer d’Azov, est détruite à 90%. Selon le Kremlin, avant d'aller à Marioupol, Poutine a également tenu une réunion à Rostov, en Russie, avec des responsables de l'armée russe, notamment le chef de l'état-major Valeri Guerassimov.

Le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine "nul et non avenu" pour le Kremlin

Le mandat d'arrêt émis vendredi par la Cour pénale internationale a été jugé "nul et non avenu" par le Kremlin. La CPI l'accuse de crime de guerre et de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens. Plus de 16.000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022, selon Kiev, et beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil.

La Cour, qui siège à la Haye, a également tenté de vérifier si le bombardement et le siège de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, pouvaient constituer un crime contre l'humanité. Elle a conclu qu'il lui manquait des éléments pour parvenir à une telle conclusion, n'ayant pas eu accès à la région de Donetsk, où se trouve Marioupol.

Interrogée ce dimanche dans les colonnes du Journal du dimanche sur la délivrance de ce mandat d'arrêt, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, parle d'une décision "extrêmement importante". "Désormais, aucun maillon de la chaîne ne peut penser qu’il échappera à la justice et cela devrait en conduire beaucoup à réfléchir, poursuit-elle. C’est donc une décision qui peut changer le cours des événements".