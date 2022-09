Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce une "mobilisation partielle" de la population russe

Dans un discours télévisé, Vladimir Russe a décrété mercredi une "mobilisation partielle" en Russie des Russes en âge de combattre, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. "J'estime nécessaire de soutenir la proposition (du ministère de la Défense) de mobilisation partielle des citoyens en réserve, ceux qui ont déjà servi (...) et qui ont une expérience pertinente", a déclaré le président dans une allocution télévisée enregistrée.

Le décret de cette mobilisation a déjà été signé et entre en vigueur dès ce mercredi 21 septembre. Vladimir Poutin a déclaré que l'Occident essaie de "détruire" la Russie et que le pays était prêt à utiliser "tous ses moyens" de défense, faisant allusion aux armes nucléaires, pour se "protéger". "Ce n'est pas du bluff", a-t-il mis en garde. "Nous ne parlons que de mobilisation partielle", a souligné le président russe, alors que des rumeurs sur une mobilisation générale courraient ces dernières heures. Dans la foulée de la déclaration de Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense a précisé que 300.000 réservistes étaient concernés par cette "mobilisation partielle".

"Le but de l'Ouest est d'affaibilir, de diviser et de détruire la Russie", a lancé le président russe dans son allocution. Selon lui, l'Occident souhaite "supprimer les centres de développement souverains et indépendants" dans le monde pour se renforcer. Ce discours constitue un tournant dans la guerre en Ukraine, au lendemain de l'annonce de l'organisation de référendums pour annexer plusieurs régions de l'est de l'Ukraine.