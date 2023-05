Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine appelle ses troupes "à la victoire" sur la place Rouge

La Russie célébrait ce mardi la victoire sur l'Allemagne nazie, grand-messe patriotique annuelle avec son défilé militaire. Un évènement qui se tenait sur la place Rouge de Moscou dans un contexte de revers militaire pour la Russie en Ukraine. Après 15 mois d'offensive dans le pays, l'armée russe apparaît affaiblie par les pertes et les tensions entre l'état-major et les paramilitaires de Wagner. Elle reste enlisée dans son combat pour la prise de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est depuis des mois.

Une "guerre" orchestrée contre la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a estimé ce mardi que le monde était à "un tournant" et accusé les pays occidentaux d'orchestrer une "guerre" contre la Russie, avant d'appeler "à la victoire" lors de célébrations militaires sur la place Rouge à Moscou.

"La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie", a lancé Vladimir Poutine devant des milliers de soldats et l'élite politique russes. Il a également assuré que "l'avenir" de la Russie "dépend" des soldats combattant en Ukraine : "Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd'hui sur vous, l'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous" a-t-il ajouté.

"Vous remplissez vos missions militaires avec honneur, vous combattez pour la Russie", a-t-il poursuivi, avant de lancer : "Pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la victoire ! Hourra !" Le chef de l'État russe a aussi accusé les "élites occidentales mondialisées" de "monter les peuples les uns contre les autres, diviser les sociétés, provoquer des conflits sanglants", des déclarations dont le fond et la forme rappellent celles qui émanaient de Moscou à l'époque de la Guerre froide. "Leur but est de parvenir à l'effondrement et à la destruction de notre pays", a encore accusé Poutine, qui présente son offensive contre l'Ukraine comme une mesure visant à défendre la Russie contre une supposée agression occidentale.

Des frappes de drones contre le Kremlin

Les commémorations se déroulaient aussi sous protection renforcée en raison de la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou. L'attaque la plus spectaculaire, même si elle a soulevé beaucoup de questions, a été une frappe de deux drones contre le Kremlin la semaine dernière, que Moscou n'a pas hésité à qualifier de tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. L'Ukraine a démenti tout rôle dans cette opération, laissant entendre qu'il pouvait s'agir d'un mouvement rebelle russe ou d'une provocation du pouvoir.

Il y a eu également des frappes contre des installations énergétiques russes, des sabotages de voies ferrées et de multiples tentatives ou assassinats de personnalités, comme celle qui a blessé ce samedi l'écrivain nationaliste Zakhar Prilépine. Ainsi, des défilés et des manifestations prévus dans plusieurs villes et régions russes ont été annulés, notamment dans les régions frontalières de l'Ukraine et en Crimée annexée, les autorités avançant un risque "terroriste".

La Russie s'enlise en Ukraine

Après 15 mois de conflit, l'armée russe essuie revers sur revers et s'enlise notamment dans l'est du pays. La bataille pour Bakhmout dure depuis l'été dernier dans cette localité ukrainienne, épicentre des combats. Les troupes de Poutine ne l'ont toujours pas conquise alors qu'elles avaient espoir de prendre le contrôle dès ce mardi 9 mai. Si les forces russes en contrôlent à ce jour la majeure partie, cette avancée s'est faite lentement et au prix de lourdes pertes. Kiev se prépare également depuis des mois à répliquer, forte des cruciales livraisons d'armes occidentales.

La situation à Bakhmout au 27 avril 2023 © Visactu

Moscou doit aussi faire avec les coups de colère de Evguéni Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, envoyé en renfort pour prendre la ville aux Ukrainiens. Vendredi, Prigojine, avait juré que ses troupes partiraient de Bakhmout si elles ne recevaient pas plus de munitions, dans une vidéo où il apparaissait furieux contre la direction de l'armée russe. Il avait aussi accusé le haut commandement d'être responsable de "dizaines de milliers" de Russes tués et blessés en Ukraine.

Deux jours plus tard, le chef de Wagner a retiré sa menace dimanche après avoir eu "la promesse" de Moscou de recevoir plus de munitions et d'armements. Les troupes de Wagner ont lancé des vagues d'assaut extrêmement meurtrières contre Bakhmout, transformée en un champ de ruines et désormais contrôlée, selon Prigojine, à environ 95% par ses troupes. Mais l'armée ukrainienne dit toujours s'y défendre avec acharnement. Ce mardi, le patron du groupe paramilitaire Wagner a même accusé des soldats de l'armée régulière russe d'avoir fui leurs positions à Bakhmout.

Selon les services de renseignement américains, 20.000 combattants russes ont été tués en Ukraine depuis décembre, et 80.000 autres blessés au combat.

Les frappes russes se poursuivent

En parallèle, les frappes russes en Ukraine se poursuivent. La Russie a lancé plusieurs frappes aériennes sur Kiev et d'autres villes d'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, intensifiant son offensive à la veille des commémorations de la victoire de l'Union soviétique face aux nazis. Pas moins de 16 tirs de missiles ont visé les villes de Kharkiv, Kherson, Mykolaïv et les régions d'Odessa, en plus des 61 frappes aériennes et des 52 salves de roquettes sur des positions ukrainiennes et des zones habitées, a déclaré lundi l'état-major ukrainien.

L'armée a fait savoir que ses systèmes de défense anti-aérienne ont détruit la totalité des 35 drones Shahed de fabrication iranienne lancés par la Russie. Au moins cinq personnes ont été blessées dans la capitale, a déclaré le maire de Kiev, ajoutant qu'un dépôt de carburant, des voitures, des bâtiments et des infrastructures ont été endommagés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'exprimant depuis une colline surplombant Kiev a déclaré que "l'ancien mal" était de retour, cette fois mené par une "Russie moderne" poursuivant le même objectif que les Nazis, à savoir "l'asservissement et la destruction", mais qu'ils n'y parviendraient pas.