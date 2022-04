Guerre en Ukraine : la France va-t-elle devoir payer le gaz russe en roubles, comme l'exige Vladimir Poutine ?

Alors que les sanctions imposées à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine sont de plus en plus sévères, Vladimir Poutine a présenté, jeudi soir, le décret qui doit obliger les pays "inamicaux" à payer le gaz acheté à la Russie en roubles. Que signifie cette mesure, qui vise surtout l'Union européenne ? Vladimir Poutine peut-il imposer un paiement en roubles à d'autres pays ? L'Europe et la France risquent-elles de se voir privées de gaz russe ? France Bleu vous explique cette annonce.

Que contient cette mesure ?

Jeudi soir à la télévision russe, Vladimir Poutine a présenté le décret mettant à exécution la menace qu'il avait évoquée : la Russie va contraindre les pays "inamicaux" qui veulent lui acheter du gaz à le payer en roubles, la monnaie russe, dès ce vendredi.

Le décret précise que les acheteurs devront régler leur gaz en roubles via des comptes qu'ils doivent avoir créé dans les banques russes.

La mise en place du système de paiement est confiée à Gazprombank, la filiale bancaire du géant gazier Gazprom. La banque a dix jours pour expliquer les détails de la procédure aux acheteurs.

Pourquoi Vladimir Poutine prend-il cette mesure ?

Cette mesure vise à répondre aux sanctions économiques imposées par les occidentaux à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et à soutenir le rouble et l'économie russe. Pour le président russe, imposer l'achat de roubles à ses clients "renforce la souveraineté économique et financière" de la Russie.

Lors de son intervention télévisée, Vladimir Poutine a rappelé que l'annonce était une réponse au gel des 300 milliards de dollars de réserves en devises dont la Russie dispose à l'étranger.

Les experts estiment que le système de paiement mis en place conforte la position incontournable du géant gazier russe Gazprom, et vise en fait davantage à le protéger de nouvelles sanctions qu'à priver l'Europe d'énergie.

Quels sont les pays concernés ?

L'union européenne et la France, jugées hostiles à Moscou, sont concernées par la mesure. Début mars, le Kremlin a publié la liste des pays qu'il juge "inamicaux". Elle comprend les Etats-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Suisse, Taïwan, la Corée du Sud, la Norvège et l'Australie.

Comment peut s'appliquer la mesure ?

Le décret précise donc que, pour payer leur gaz en roubles, les pays concernés doivent avoir créé des comptes dans les banques russes. Mais le prix du gaz reste libellé dans la devise des contrats en cours, le plus souvent en euros ou en dollars.

"Pour celui qui reçoit le gaz russe, qui paie les livraisons, il n'y a dans les faits aucun changement. Ils acquièrent juste des roubles pour le montant en devise qui est prévu dans le contrat", a affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole du gouvernement russe, à la télévision.

L'Europe et la France vont-elles payer en roubles ?

Jusqu'ici, les pays de l'Union européenne, qui importent un tiers de leur gaz de Russie, ont refusé tout paiement en roubles. Mais le gouvernement russe a prévenu que si ses clients refusent de payer en roubles, et estiment que ce décret est une rupture de contrat, il pourrait interrompre ses livraisons de gaz.

L'Union européenne travaille à une réponse commune à adresser à Moscou, a indiqué ce vendredi la directrice générale de la division Energie de la Commission européenne.

De son côté, la ministre de la transition écologique Barbara Pompilli a expliqué que la France devrait pouvoir continuer à payer le gaz russe en euros. "Les informations que nous avons reçues de Moscou ces derniers jours et ces dernières heures tendent à nous laisser penser que les entreprises pourront continuer à payer en euros auprès des banques qui, elles-mêmes, devront convertir leurs euros en roubles, et notamment Gazprom Bank," a-t-elle confirmé.

L'Allemagne, qui dépend à 55% du gaz russe, a également affirmé jeudi par la voix de son chancelier que que le pays allait continuer à payer son gaz en euros à la Russie.

Le prix du gaz russe va-t-il changer ?

Vladimir Poutine a insisté sur le fait que le paiement en roubles n'aurait aucun effet sur les volumes ou les prix, puisqu'ils sont définis dans les contrats en euros ou en dollars.Mais le gouvernement français prend en compte le risque d'un détournement de cette règle : pour changer les euros ou les dollars en roubles, "La banque centrale russe peut fixer le taux de change qu'elle souhaiterait, ce qui reviendrait à fixer de façon unilatérale les prix du gaz, et consisterait en un détournement des sanctions, ce qui évidemment n'est pas acceptable", a estimé ce vendredi Barbara Pompilli, la ministre de la Transition écologique, devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Les importations de gaz russe vont-elles s'arrêter ?

Vladimir Poutine peut-il vraiment "couper le robinet" aux pays qui ne se plieraient pas à un paiement en roubles ? Rien n'est moins sûr : la Russie a besoin des recettes du gaz pour soutenir son effort de guerre. "Si Poutine coupe le robinet du gaz, ça pourrait ne durer qu'un temps assez court. Il a besoin de notre argent et il ne peut pas rediriger tout son gaz naturel", a commenté un acheteur de gaz européen auprès de l'agence de presse Reuters.

De son côté, la ministre Barbara Pompili a estimé, que la demande de Moscou ne devrait pas générer, "a priori, de rupture" des livraisons.

Les entreprises françaises "prêtes à encaisser le choc"

Dans le cas où la France devrait arrêter d'acheter du gaz russe, Nicolas de Warren, président de l’Union des entreprises utilisatrices d’énergies, a assuré ce vendredi sur franceinfo que "les entreprises étaient prêtes à encaisser le choc". Mais une telle décision pourrait avoir des conséquences très importantes pour les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, a-t-il prévenu : "Il faut gérer le remplissage des stocks d'ici la fin de l'automne. Nous avons des capacités physiques importantes en France", a-t-il dit. Mais surtout, pour les entreprises, il faut "se mettre dans une logique d'économie dès à présent qui s'applique à tout le monde", a-t-il alerté.