Guerre en Ukraine : y a-t-il un risque de cyberattaque en Isère ?

Le conflit numérique dans la guerre en Ukraine est une menace de plus en plus pesante, y compris en France. Internet est devenu une arme de plus au fil des décennies. Si les médias et les administrations seraient des cibles prioritaires pour les hackers, il en est de même pour les entreprises, qu'importe leurs tailles, et les particuliers. Le danger est aussi bien présent en Isère, comme dans tout le pays.

Le risque existe en Isère, comme partout

Les hackers peuvent viser partout. Y compris en Isère. C'est la conclusion de Cyril Bras, vice-président de l'Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires. "Scanner Internet, c'est ce qui est fait en continu par les attaquants et puis par des robots qui recherchent des vulnérabilités", raconte-t-il. Le spécialiste explique qu'une fois que l'intrus a détecté un certain nombre de cibles potentielles, il va les attaquer. "Ce qui veut dire que ça peut tout à fait être une entreprise grenobloise ou autre. En fait, la localisation géographique a peu d'importance, selon Cyril Bas. Il n'y a pas la notion de frontières. Internet est en quelque sorte un domaine à part où je peux frapper de la même façon une entreprise qui serait à Grenoble comme une entreprise qui sera à Lille."

Le but principal des cybercriminels est de déstabiliser une entreprise, une collectivité ou un particulier. "Quand vous frappez un certain nombre d'entreprises, vous allez perturber le tissu économique, décrit l'expert. Quand vous allez attaquer des administrations ou des collectivités territoriales, vous allez perturber le service rendu aux citoyens."

Rester vigilant, au travail et dans son quotidien

L'un des canaux de prédilection des hackers, ce sont les mails. Pour Cyril Bras, il y a quelques éléments à regarder pour éviter de tomber dans le piège. D'abord l'expéditeur, "il faut bien lire l'adresse en intégralité, c'est-à-dire ne pas se contenter de se dire "c'est Pierre Dupont qui m'envoie un mail", mais est-ce que l'adresse mail qui est écrite derrière son nom, c'est bien son adresse", explique-t-il.

Deuxième étape, s'assurer de connaître cet expéditeur. "Si je connais l'expéditeur, est-ce que le sujet du mail est en lien avec ses activités ?, interroge l'expert. Par exemple, si c'est un collaborateur de votre entreprise qui vous envoie un mail en se faisant passer pour le service informatique alors qu'il ne travaille pas pour le service informatique, ça doit mettre la puce à l'oreille." Enfin, il faut s'intéresser à l'heure et à la date du mail. "Si je reçois un mail un dimanche à 4 heures du matin, il y a peu de chances qu'il soit légitime." Il faut ensuite vérifier le contenu du mail, si l'expéditeur met la pression ou demande d'ouvrir rapidement une pièce jointe, il faut être vigilant.

Cyril Bras insiste aussi sur la nécessité de rester prudents également sur les réseaux sociaux, les SMS et de manière générale sur toutes les interactions numériques. Son dernier conseil : se rendre sur le site du gouvernement dédié à la cybersécurité pour s'informer régulièrement sur le sujet.