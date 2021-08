Séisme à Haïti : l'appel aux dons d'une association en Dordogne pour aider les enfants

L'aide humanitaire s'organise quatre jours après le séisme qui a frappé Haïti, samedi 14 août. L'association Main Tendue 24 aide depuis la Dordogne, une école à Jérémie, une des villes les plus touchées. Sa fondatrice Claudine Le Barbier craint pour l'avenir des élèves.

L'association Main Tendue 24 soutient financièrement l'école Centre Saint-Jean Bosco, à Jérémie. C'est une des villes particulièrement touchée par la catastrophe à Haïti.

L'association finance une école qui scolarise 200 enfants

Claudine Le Barbier, fondatrice de l'association, a tout de suite essayé de joindre le prêtre qui dirige l'école. "Je sais que le directeur et l'intendante vont bien, mais pour l'instant on n'a aucune nouvelle des élèves." Environ deux cents enfants sont scolarisés. Ils vivent tous dans des bidonvilles. L'association Main Tendue 24 n'intervient jamais sur place, mais envoie de l'argent à l'école. "Quand j'ai demandé au prêtre ce qu'on pouvait faire pour les aider, il nous a dit de continuer ce qu'on faisait déjà car les enfants allaient souffrir encore plus de malnutrition," raconte-t-elle.

L'association lance un appel aux dons

Grâce au 6.000 € par an envoyés par l'association, l'école pouvait acheter des ingrédients de base, comme du pain et du lait en poudre pour nourrir leurs élèves qui vivent dans une grande pauvreté. Avec le séisme, la situation s'est aggravée: "Aujourd'hui notre objectif est de préparer la rentrée de septembre. L'école va devoir acheter à manger mais aussi des fournitures scolaires parce que les parents n'ont plus rien". Claudine lance un appel aux dons dans l'espoir de dépasser la somme des 6.000 € d'ici la fin du mois de septembre.

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez envoyer un courrier à Association Main Tendue 24 route de Monpazier 24 170 Belvès ou bien contacter par téléphone Claudine Le Barbier au 06 83 38 03 76.