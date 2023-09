Haut-Karabakh : quatre choses à savoir sur la situation dans l'enclave après l'offensive de l'Azerbaïdjan

Des dizaines de milliers d'Arméniens fuient depuis plusieurs jours la région du Haut-Karabakh (ou Nagorny Karabakh), république séparatiste autoproclamée enclavée au cœur de l'Azerbaïdjan. Les autorités de Baku, qui revendiquent le territoire depuis des années, ont lancé une offensive éclair le 19 septembre, obligeant les autorités du Haut-Karabakh à capituler. Alors que 70.500 Arméniens ont déjà quitté l'enclave, Erevan accuse le gouvernement de l'Azerbaïdjan de "nettoyage ethnique". Qu'est-ce que le Haut-Karabakh et pourquoi est-il au cœur des violences entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Que sait-on de l'offensive de Baku ? Pourquoi l'Arménie parle de "nettoyage ethnique" ? Voici ce qu'il faut savoir sur la situation dans cette région du Caucase.

Carte de l'Arménie et des territoires contrôlés par l'Arménie et l'Azerbaïdjan avant la dissolution des institutions du haut-Karabakh © AFP - Sophie RAMIS, Valentin RAKOVSKY

Le Haut-Karabakh, théâtre de décennies de violences

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se vouent une haine tenace depuis des décennies à propos du Haut-Karabakh, théâtre de décennies de violences. Considérée comme une région centrale de son histoire par l'Arménie, l'enclave est rattachée par les autorités soviétiques en 1921 à l'Azerbaïdjan. La région, peuplée en majorité par des Arméniens de confession chrétienne, a ensuite proclamé unilatéralement son indépendance en 1991 (année de la dislocation de l'URSS) avec le soutien de l'Arménie. Cette indépendance n'a été reconnue par aucun État membre de l'ONU.

Le départ de l'armée soviétique de la région a laissé place à une escalade des violences et à une guerre ouverte jusqu'à un cessez-le-feu négocié par Moscou, le 17 mai 1994. Ces années de conflit ont fait 30.000 morts et poussé des centaines de milliers de réfugiés à fuir l'un ou l'autre pays. La défaite de Bakou permet à Erevan de contrôler la région et des zones azerbaïdjanaises proches.

Un nouveau conflit éclate à l'automne 2020, faisant 6.500 morts en six semaines avant un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie. La guerre se solde par une écrasante défaite de l'Arménie, contrainte de céder d'importants territoires à l'Azerbaïdjan.

Une offensive éclair de l'Azerbaïdjan pour reprendre le Haut-Karabakh

Les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont repris fin 2022, lorsque l'Azerbaïdjan entrave puis bloque la circulation dans le corridor de Latchine, unique route reliant le Haut-Karabakh et Arménie, entraînant de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans l'enclave.

Le 19 septembre, l'Azerbaïdjan annonce lancer des "opérations antiterroristes" au Haut-Karabakh pour reprendre la région. L'offensive éclair est mise en œuvre après la mort de quatre policiers et deux civils azerbaïdjanais dans l'explosion de mines posées, selon Bakou, par des "saboteurs" arméniens.

Un soldat azéri dans la région du Haut-Karabakh © AFP - EMMANUEL DUNAND

En moins de 24 heures, les autorités de l'enclave capitulent, lâchées par l'Arménie et sans que n'interviennent les soldats de la paix russes. Un cessez-le-feu qui place le Haut-Karabakh sous le contrôle de Bakou est conclu. L'offensive a fait 213 morts du côté des séparatistes arméniens, Bakou indiquant avoir perdu 192 de ses soldats et un civil.

Cartes de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan indiquant les zones contrôlées par chaque pays ou région, et leur évolution depuis la fin de la période soviétique © AFP - LAURENCE SAUBADU

Le 24, l'Azerbaïdjan rouvre le corridor de Latchine. Des dizaines de milliers d'Arméniens fuient l'enclave. Les autorités arméniennes ont fait état de l'arrivée de 70.500 réfugiés ce jeudi, soit plus de la moitié de la population officielle du Haut-Kabarakh d'environ 120.000 habitants.

Ce jeudi, le Haut-Karabakh a annoncé la dissolution "de toutes les institutions gouvernementales et organisations (...) au 1er janvier 2024" et qu'en conséquence "la République du Nagorny Karabakh (Artsakh) cesse son existence", plus de 30 ans après sa création.

Des petites filles jouent au bord de la route alors que des dizaines de milliers d'Arméniens fuient le Haut-Karabakh © AFP - Siranush ADAMYAN

Un "nettoyage ethnique" au Haut-Karabakh ?

Ce jeudi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé la communauté internationale à "agir" face à un "nettoyage ethnique" en cours au Haut-Karabakh. Erevan accuse l'Azerbaïdjan de vouloir faire disparaître les Arméniens du territoire. Selon le pouvoir russe, les Arméniens n'ont "aucune raison" de fuir le territoire, l'Azerbaïdjan les appelant à "à faire partie de sa société multiethnique". "Nikol Pachinian (le Premier ministre arménien, ndlr) sait parfaitement que les résidents arméniens quittent le Karabakh de leur propre gré", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "C'est leur décision personnelle qui n'a rien à voir avec la migration forcée. Si certains résidents arméniens ne veulent pas vivre sous les lois azerbaïdjanaises, nous ne pouvons pas les forcer à le faire", a-t-il ajouté.

Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien © AFP - Handout / Press Service of Armenian Prime Minister

"Oui, un nettoyage ethnique est en cours" a cependant assuré ce jeudi sur franceinfo Hovhannès Guevorkian , représentant du Haut-Karabakh en France. "Quand un départ forcé est aussi massif, plus de 60% de la population, c'est toute une culture, une civilisation qui va disparaître s'indigne-t-il. Ces personnes-là souhaitent ne pas vivre séparées parce qu'elles parlent une langue, un dialecte arménien, qu'ils vont perdre. Ils vont perdre aussi leurs lieux de culte, leurs maisons, leurs champs, tout ce qui les lie à cette terre. C'est une épuration ethnique dans le sens premier du mot". Selon Hovhannès Guevorkian, cette volonté de nettoyage ethnique est en cours depuis longtemps : "Cette volonté est claire parce qu'elle résulte d'une politique qui ne date pas d'hier, déplore le représentant du Haut-Karabakh en France. Depuis 9 mois, cette population de 120 000 personnes est sous le blocus de l'Azerbaïdjan. Elle a été affamée, sans gaz, sans électricité. Des gens sont morts de faim." Hovhannès Guevorkian juge que l'enclave est abandonnée : "Il s'agit d'un crime que l'Azerbaïdjan et son dictateur commettent".

Quelle est la réaction de la communauté internationale ?

Plusieurs puissances occidentales, dont les États-Unis et la France, ont manifesté leur inquiétude quant à la situation humanitaire et demandé à l'Azerbaïdjan d'autoriser la venue d'observateurs internationaux sur le territoire. "L’Azerbaïdjan doit rétablir un accès humanitaire international sans entrave, notamment depuis l’Arménie, aux agences des Nations Unies et assurer sans délai un accès complet et sans entrave de l’assistance humanitaire au bénéfice des populations affectées", a déclaré jeudi la porte-parole du Quai d'Orsay lors d'un point de presse. Bakou s'est dit prêt à organiser une visite par l'ONU de la région, a indiqué le ministère des Affaires étrangères jeudi.

La France a annoncé ce mercredi le déblocage d'une aide financière supplémentaire de 7 millions d’euros destinée aux ONG, aux agences des Nations unies et à la Croix-Rouge en Arménie, portant à 12,5 millions d'euros son aide aux réfugiés sur place. Les États-Unis, qui avaient annoncé une aide humanitaire de 11,5 millions de dollars (10,9 millions d'euros) plus tôt dans la semaine, ont confirmé jeudi l'envoi d'une équipe pour coordonner le soutien humanitaire.