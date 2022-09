Hervé Lilliu, Mosellan installé à Londres : "Ici, l'attrait pour la royauté monte en vous presque malgré vous"

Hervé Lilliu est un Tervillois installé à Londres, qui a fondé sa société de conseil en santé, Inbeeo, il y a six ans. Même si les Anglais se préparaient depuis plusieurs mois à la disparition de leur reine, le choc est tout de même grand : "J'étais hier [jeudi] soir au bureau, quand la nouvelle est tombée. Tout le monde était sur son téléphone, les réactions étaient très silencieuses. Une grande tristesse". L'entrepreneur évoque même un certain déni chez les Anglais : "Elle avait 96 ans, était au service de la Nation depuis 70 ans, il fallait bien que ce jour arrive. Mais elle représentait aussi la continuité, la stabilité dans les périodes de crise. Les Britanniques souhaitaient que ce moment arrive le plus tard possible".

Une ferveur pour la famille royale qu'on ne perçoit pas en France

Hervé Lilliu reconnait avoir succombé à la Queenmania, depuis qu'il est installé outre-Manche. "Je n'étais pas royaliste, ni passionné par la monarchie avant. Mais c'est tellement ancré dans les mœurs que ça monte en vous un peu malgré vous. Ma fille connaissait les noms des membres de la famille royale avant même de savoir compter ! Il y a un respect de la famille royale dès le plus jeune âge, ce qu'on n'appréhende pas forcément en France."

Combien de Français ont le portrait du président Macron chez eux, alors que des millions de Britanniques ont celui de la Reine dans leur salon ?

Il y a à peine deux mois, Hervé Lilliu a rencontré celui qu'on doit désormais appeler le roi Charles III. Le Mosellan a remporté le Queen’s Awards for entreprise, une haute distinction en Angleterre. Le prix lui a été remis à Buckingham Palace cet été : "Bizarrement, malgré le faste du palais, j'en garde un souvenir d'une grande simplicité. Celui qui était encore le Prince Charles était abordable, ouvert, jovial, il plaisantait avec les différents convives." Hervé Lilliu a même ressenti un certain décalage avec l'image qu'on en a en France, "pas toujours positive. Les journaux français se demandent si le peuple va accepter le nouveau roi. Cette question ne se pose absolument pas ici !"