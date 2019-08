Hong Kong : des centaines de manifestants bloquent de nouveau l'aéroport international

Ce lundi, tous les vols au départ ou à l'arrivée de Hong Kong ont été annulés à cause d'une manifestation qui a réunie plusieurs milliers de militants qui défendent la démocratie face aux ingérences de la Chine. Si les enregistrements des passagers ont repris à l'aube ce mardi matin, plusieurs centaines de manifestants ont ré-investi le terminal du huitième aéroport mondial, pour une nouvelle journée de mobilisation. C'est le quatrième jour de ce rassemblement pacifiste inédit dans l'aéroport, pour dénoncer les violences policières.

"Lève-toi Hong Kong, lève-toi pour la liberté"

Si les militants sont moins présents que ce lundi où ils étaient 5.000, la plupart d'entre eux avaient promis de revenir au fur et à mesure de la journée. Les manifestants vêtus de noir, signature du mouvement pro-démocratie, affluaient à l'aéroport ce mardi en clamant, "Lève-toi Hong Kong, lève-toi pour la liberté". Ils sont plusieurs centaines, et le hub international reste encore très perturbé. L'AFP rapporte que les manifestants bloquent les passagers en partance à l'aéroport de Hong Kong. 200 vols sont annulés pour la seule compagnie honkongaise Cathay Pacific selon franceinfo.

Ce sont des actions pacifistes afin de sensibiliser les voyageurs à leur cause. Ils accusent également la police d'avoir recours à une violence disproportionnée, dans le but de réprimer les rassemblements. Ces dernières semaines la tension est montée d'un cran et les affrontements violents entre manifestants et la police ont été courants. Dans des échauffourées dimanche soir, une femme a été grièvement blessée au visage et a perdu un œil.

"Des signes de terrorisme"

La porte parole du Bureau des affaires de Hong Kong, Yang Guang, a attaqué directement les manifestants : "Les manifestants radicaux de Hong Kong ont à plusieurs reprises eu recours à des objets extrêmement dangereux afin d'attaquer des policiers, ce qui constitue déjà un crime grave et révèle de premiers signes de terrorisme".

De son côté la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, pro-Pékin, a déclaré ce mardi que les violences vont pousser "Hong Kong vers un chemin sans retour". "La situation au cours de la semaine écoulée m'a fait craindre que nous ayons atteint cette situation dangereuse. Je demande à nouveau à tout le monde de mettre leurs différences de côté et de se calmer", a t-elle poursuivi, les larmes aux yeux.

Une crise sans précédent

L'ex-colonie britannique traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. Parti début juin du rejet d'un projet de loi hongkongais qui voulait autoriser les extraditions vers Pékin, le mouvement s'est ensuite considérablement élargi pour dénoncer le recul des libertés dans le territoire, ainsi que les ingérences de la Chine dans les affaires intérieures.

La mobilisation est de plus en plus marquée par des violences entre des manifestants et les forces de l'ordre. Ces derniers ont eu recours, a plusieurs reprises, à un usage disproportionné de la force avec de très violentes arrestations et des gaz lacrymogènes tirés dans le métro.

La tension ne semble pas partie pour redescendre, deux médias publics, le Quotidien du peuple et le Global Times, émanations directes du Parti communiste, ont diffusé des vidéos avec des blindés de transports de troupes, se dirigeant vers Shenzhen, métropole aux portes de Hong Kong. La vingtaine de véhicules de la police militaire "se préparent à des exercices de grande ampleur", a affirmé le Global Times.