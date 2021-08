Huit pompiers de Meurthe-et-Moselle partent en Haïti pour produire de l'eau potable suite au séisme

Huit pompiers professionnels et volontaires, membres de l'association Fire, se rendent en Haïti pour deux semaines à partir de ce mercredi. Objectif : fournir en eau potable la population quelques jours après le séisme qui a frappé le pays.

Huit pompiers de Meurthe-et-Moselle en partance pour Haïti. Ces huit membres de l'association Fire, pompiers professionnels ou volontaires décollent ce mercredi 25 août pour venir en aide à la population d'Haïti, durement touché par le séisme du 14 août dernier. Un bilan provisoire fait état de plus de 2 200 morts, selon les autorités.

1 000 à 2 000 litres d'eau par heure

Sur le terrain, l'équipe de Fire va avoir pour mission de produire de l'eau potable, à partir de rivières ou de lacs par exemple. Avec leur matériel, les pompiers peuvent produire 1 000 à 2 000 litres d'eau par heure. Il y a urgence à fournir la population explique Landry Richard, le président de Fire :

"C'est devenu un enjeu majeur parce que l'ensemble des infrastructures s'est écroulé. C'est déjà un pays en souffrance sur la question de l'eau mais là, c'est catastrophique."

Les machines qui permettent de rendre l'eau potable ne sont pas durables, elles peuvent fonctionner pendant deux à trois semaines. De quoi permettre à l'aide internationale de s'organiser et aux autorités locales de construire des solutions selon Landry Richard.

L'expertise de Fire

La potabilisation de l'eau, ce n'était pas forcément la mission première de Fire à sa fondation en 2015 suite au tremblement de terre au Népal. Mais c'est aujourd'hui le coeur de l'expertise de l'association selon Landry Richard :

"Au départ, on était une équipe de pompiers qui cherchaient à gratter des cailloux pour sauver des victimes. Mais en Equateur, après le séisme de 2016, on a vu que les bouteilles d'eau étaient en vente à sept ou huit dollars le litre, complètement inaccessible pour les populations. Quand les gens nous ont vu avec notre système de potabilisation, ils pleuraient. Ils commençaient à boire l'eau des rivières et c'est là que se développent les épidémies."

Cette mission des pompiers de Meurthe-et-Moselle de Fire doit durer en théorie deux semaines.