"Il faut mettre la carapace" : un pompier tourangeau envoyé en Turquie raconte ses premiers jours sur place

Il est arrivé en Turquie mardi soir, avec les 35 autres membres de son ONG Pompiers de l'Urgence Internationale, et il s'est vite mis dans le bain. Dès son arrivée à Kahramanmaras, épicentre du séisme qui a touché le sud du pays et une partie de la Syrie, Aurélien Berger est briefé par les membres de la sécurité civile turque. "On nous informe qu'une personne est ensevelie dans les décombres d'un immeuble, explique cet habitant de Manthelan. Les chiens nous confirment sa présence et on doit y aller. On n'a même pas le temps de se préparer, on fonce."

Une réplique retarde de quelques minutes l'opération et, finalement, l'ONG Pompiers de l'Urgence Internationale parvient à extraire une petite fille de 10 ans, à l'aide d'une grue. Sa maman, en revanche, est décédée. "Quand on a dégagé la fillette, c'était impressionnant, il y a eu un long silence. Et après, tous les Turcs qui était tout autour, ont applaudi. On a été très sollicité et remercié pour ce qu'on avait fait."

Des moments difficiles à encaisser

Dans la même journée, l'équipe d'Aurélien Berger réussit à sauver une femme de 62 ans en perçant une dalle en béton pendant quatre heures. "C'est une délivrance et une grande fierté quelque part parce qu'on y est allé pour ça, pour sauver des vies."

Mais ce sentiment du devoir accompli ne l'accompagne jamais bien longtemps. La dure réalité le rattrape. Jeudi, le Tourangeau tombe sur les corps sans vie d'un papa et de son petit garçon d'à peine un an, dans ses bras. "Pour le moment, on est focalisé sur les victimes vivantes, on ne s'occupe pas encore des morts. Mais là, on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait rendre cet enfant aux autres membres de sa famille. On a déblayé pendant une heure. C'est le genre de moments qui..." Les sanglots dans la voix, il ne finira pas sa phrase. "Il faut mettre la carapace. Mais ce n'est pas évident."

"À Haïti, au bout du septième jour, on a réussi à retrouver un nourrisson donc tout n'est pas perdu"

Ses précédentes opérations à Haïti ou en Equateur l'ont certes blindé, "on n'est jamais totalement préparé à ce genre de choses", poursuit Aurélien Berger, qui doit en plus, composer avec des conditions météorologiques peu évidentes. "La nuit, ça descend vite. On a eu des -15 degrés." C'est l'adrénaline qui le tient, tout comme l'espoir de retrouver d'autres survivants. "À Haïti, au bout du septième jour, on a réussi à retrouver un nourrisson donc tout n'est pas perdu." Mais il le sait, les chances s'amenuisent de jour en jour. Et le bilan humain, lui, ne fait que grossir. Il y a, au moment d'écrire ces lignes, plus de 22.000 morts.

Aurélien Berger, lui, est censé rentrer à Manthelan le jeudi 16 février. Et comme lors de ses précédentes missions, sa femme et son fils joueront les psychologues, à son retour. "Ils me feront parler et je le ferai, car j'aurai besoin d'évacuer. Et puis, il y aura le carnaval pas longtemps après, ça me fera du bien."